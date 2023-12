Elecciones en Brown de Adrogué: "Las chances de ganar son enormes"

Así lo aseguró Sebastián Álvarez, candidato a presidente por la agrupación "Socios por Brown". "El padrón está lleno de irregularidades, detectamos mucha gente que no tiene relación alguna con el club, inclusive pudimos desbaratar socios truchos", advirtió. ¿Qué propuestas tienen?

Este domingo, 10 de diciembre, no será solamente la asunción del nuevo presidente de la República Argentina, sino que también los socios del club Brown de Adrogué tendrán una jornada especial en la sede social. Allí se llevarán adelante las votaciones para renovar, o no, a la dirigencia que manejará la institución por los siguientes cuatro años.

Las opciones serán dos: la de la actual comisión encabezada por Adrián Vairo y Martín Camarero; y la de la agrupación "Socios por Brown". En esta línea, el candidato de la oposición, Sebastián Álvarez, explicó cuáles son sus propuestas de campaña en diálogo con www.deBrown.com.ar.

El estadio, una de las claves para el crecimiento

Señaló que su agrupación cuenta con un "máster plan" que incluye la remodelación de la cancha para convertirla en una sede óptima para cualquier división de AFA. Además de la iluminación artificial, proponen varias reformas que ayudarán al crecimiento del club.

"Tenemos un estadio que no cumple con los requisitos mínimos ni para estar en Primera D. Se prevé un aumento en las dimensiones del campo de juego, mayor capacidad no solo para los encuentros sino para eventos de todo tipo. Además, las tribunas serían elevadas, ganando 1200 m2 para nuevas actividades deportivas", explicó.

En este marco, Álvarez lamentó que en el club "no haya tenido un plan a largo plazo para mejorar las instalaciones". "Talleres de Escalada ya lo demostró: si invertís en infraestructura, el éxito deportivo viene solo. Estamos a un paso de la máxima categoría y no estamos preparados. Esto es autosustentable, por lo cual no recurriríamos a la tesorería", aseguró en comunicación con este medio.

Por otra parte, remarcó que la campaña no solo se basará en el estadio, sino que también "los socios van a contar con beneficios" y pondrán total atención en las divisiones juveniles. "Tenemos un proyecto de inferiores en donde el objetivo final real sea que el chico llegue a la primera en condiciones", resaltó.

Por último, se refirió a las posibilidades que tiene "Socios por Brown" de ganar los comicios. "El 100% de la gente que paga su cuota social nos vota, este año las chances son enormes. Sin embargo, el padrón está lleno de irregularidades, detectamos mucha gente que no tiene relación alguna con el club, inclusive pudimos desbaratar socios truchos", advirtió.