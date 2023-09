Emotivo debut de Anabel en el Bailando 2023: "Los sueños sí se hacen realidad"

La joven modelo de San Francisco Solano asombró a todos con su gran performance y conmovió a todos con su dura historia de vida. "Esta niña es una sobreviviente", destacó Marcelo Polino. Mirá el video.

La vida de Anabel Sánchez cambió drásticamente en poco tiempo y continúa alcanzando nuevas metas. Con todo su brillo y carisma, la joven de San Francisco Solano debutó este lunes en el “Bailando” y, pese a no ser bailarina, deslumbró al jurado con su performance. Además, emocionó a todos con su historia de vida.

¿Cómo fue?

La browniana ingresó a la pista con su compañero "Tito Díaz". En la previa, contó que de chica se escapaba con su hermana a la casa de su abuela; donde había un televisor en el que podía ver el programa. En esta línea, confesó que estar en el certamen había sido su sueño desde pequeña y que incluso jugaba con su hermana a que era una participante. "Eso se terminó porque una vez le rompí la cabeza en un truco", dijo entre risas.



Acto siguiente y de la mano del coach Hernán Alegre, Anabel demostró todo su talento ante los miles de televidentes. Eligió para su primera performance el ritmo mix urbano y no falló. Con una coreografía llena de complejidad y aprovechando la disciplina que le dejo haber sido patinadora, deslumbró al jurado obteniendo 20 puntos, uno de los puntajes más altos en esta primera ronda.

En medio de la devolución, recibió unas emotivas palabras del periodista de Marcelo Polino quien destacó su historia de vida. "Esta niña es una sobreviviente", afirmó. Es que la joven, junto con su familia, fue víctima de maltratos por parte de su padre. "Más allá del video, representas a la juventud de este país que quiere salir adelante, ayudar a su familia. Me parece que tiene un valor enorme", agregó.



"Nos re costó salir porque tener todos los días una persona que desde que te levantas hasta que te dormís te diga que 'no podés', que 'no sos nadie' y uno muchas veces se cree eso. No sé de dónde salió esa fuerza, pero también fue gracias a mi mamá que nos decía: 'no, hay que poder siempre, no importa quién diga que no podés'". Salí adelante y sé que se puede y por eso siempre a los chicos que me siguen les digo que los sueños sí se hacen realidad", expresó la modelo.

Su salto a la fama

Anabel consiguió una gran repercusión en mayo, cuando se viralizó un video de ella postulándose para ser parte de Vogue. Con su gran talento y carisma, llamó la atención de cientos de usuarios.

De esta manera, los programas de espectáculo pusieron sus ojos en la vecina de Solano. Tras desfilar con Valeria Mazza en una de sus clases y hacer una producción con asesor Fabián Medina Flores, firmó contrato con la reconocida agencia Multitalent.

Como si fuera poco todo lo que vivió en un solo mes, la vecina de San Francisco Solano fue confirmada día después como participante del “Bailando". Ángel de Brito fue el encargado de anunciar su presencia de Anabel en el show televisivo.