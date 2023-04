Empate con sabor agridulce para Brown en Adrogué

Igualó 0-0 con Independiente Rivadavia y salió de los puestos de Reducido.

Por la décima tercera fecha del Torneo Primera Nacional, Brown de Adrogué no pudo hacerse fuerte como local y dejó pasar la chance de acercarse a los puestos importantes. En el estadio Lorenzo Arandilla, empató sin goles ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Si bien, tanto en el tiempo inicial como en el complemento, el elenco de Pablo Vicó generó chances para abrir el marcador, no pudo superar la buena actuación del arquero de la "Lepra", el experimentado Maximiliano Gagliardo.

La mejor versión del "Tricolor" fue en los últimos 30 minutos de la segunda parte, cuando el "Bigotón" movió el banco y renovó el frente de ataque y los defensores despejaron varias situaciones netas de gol. A su vez, Independiente se quedó con un hombre menos por la expulsión de Aguado.

Lo que viene

Con este resultado, Brown de Adrogué se ubica en la novena posición con 15 unidades y no pudo mantenerse en el Reducido. En la próxima fecha será visitante de Chaco For Ever, equipo que llega como último en la tabla general y en zona de descenso directo.