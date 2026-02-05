Emprender para cuidar: pide ayuda para abrir una panadería y atender a su hijo con parálisis cerebral

Se trata de Estefanía Zalazar, quien solicitó ayuda a la comunidad para poder trabajar. "No estoy pidiendo que me mantengan. Es un empujoncito para arrancar", afirmó la vecina de Adrogué a De Brown. Su historia.

Tras el nacimiento de su hijo con parálisis cerebral, la vida de Estefanía Salazar cambió. Debido a los cuidados permanentes que requiere el bebé, no puede dejarlo solo para salir a trabajar. Por ello, decidió abrir una panadería en su casa de Adrogué y solicita ayuda para reunir lo que le falta.

Un pedido de corazón

Estefanía afirmó que la llegada de Nico le “cambio la vida por completo”, ya que no puede tener un “trabajo común y pedirse tres días a la semana para ir a las terapias”. Si bien arrancó un emprendimiento de tejido, no le alcanzó para cubrir todos los gastos.

Ante este panorama, decidió reabrir la panadería "Los dos hermanos", local que su familia tuvo más de 40 años en Adrogué. La misma, ubicada en Angonelli 1525, se había fundido, quedando abandonada. No obstante, fue la única solución que halló para poder tener un empleo y, en simultáneo, darle los cuidados necesarios a Nico.

“La estoy restaurando con ayuda. Compré toda la pintura, ya hicieron la instalación eléctrica y sacaron el techo para cambiarlo. Estoy pagando las deudas que había, las cuales las financié”, contó en diálogo con www.deBrown.com.ar.

En este marco, solicitó la colaboración de la comunidad para recibir el “empujón final” y, así, poder abrir sus puertas cuanto antes. “Una vez que esté trabajando, ya es otra cosa y mi cabeza va a poder descansar un poco también”, explicó.

Quienes deseen sumar su granito de arena, pueden hacerlo a:

Alias : estefi.zala

: estefi.zala Titular : Estefanía Zalazar

: Estefanía Zalazar Banco Provincia

“No estoy pidiendo que me mantengan, sólo que me ayuden para poder arrancar a trabajar. Después sigo yo, pero es un empujoncito. Estoy luchando hace un año buscando ayuda", sentenció a este medio.

Su historia

La browniana transitó un "embarazo perfecto", sin ningún tipo de inconveniente. Los problemas estuvieron a su alrededor: la echaron a los siete meses de gestación y el padre del niño no quiso hacerse cargo.

“Con mi última plata, me terminé de pagar los estudios, porque me atendí en un lugar privado. Cuando rompí bolsa, fui a la clínica y me internaron. Estaba contenta, pensando que en dos días volvía a mi casa con mi bebé”, contó Zalazar.

No obstante, las cosas no sucedieron como planeó. Con el comienzo de las contracciones, le colocaron el goteo en la habitación. Pero las horas pasaban, el dolor incrementaba y no avanzaba el parto.

“Empecé a sentir que algo no estaba bien. Si bien soy muy tolerante al dolor, era insostenible. Suplicaba que me hagan una cesárea. La enfermera decía que era normal y que esperara. No podía más”, relató la vecina de Adrogué.

Y continuó: “A las 23 hs llegó el médico y me dijo lo mismo. Ya estaba vomitando en el baño. Nadie me escuchaba. Le dije a mi mamá que vaya a hablar con el director de la clínica. Escuché que había un tema de plata y ella le dijo que se hacía cargo cualquier cosa”.

En las primeras horas de la madrugada, la trasladaron al quirófano y no le permitieron entrar a su hermano, quien era su acompañante. “Me hacen el tacto para intentar un parto natural, pero le dije que no me vuelva a tocar y que sería por cesárea”, agregó.

“Me puso la inyección y me calmó. Decidió que lo iba a tener por parto natural, porque ya estaba dilatada. Me obligó. Se me subió arriba de la panza dos veces y vio que no salía. En el tercero le bajaron los nervios del corazón e hicieron la intervención de urgencia”, indicó Estefanía.

A raíz de los empujones, trabaron cada vez más al bebé y se estaba asfixiando. Finalmente, nació Nicolás con un 10% de probabilidades de vida. Tuvieron que hacerle un “tratamiento de hipotermia para no se siga lastimando el cerebro”.

Sin tener novedades de su hijo, la browniana recordó: “El doctor vino a las horas a la habitación y empezó a excusarse en vez de decirme si estaba vivo. Ahí decidí que lo trasladen al Evita de Lanús, donde unos profesionales excelentes lo salvaron con mucho amor y dedicación”

Nico atravesó terapia intensiva, entubación con morfina y muchas cosas más. Tiene parálisis cerebral mixta con síndrome de West, un tipo de epilepsia “muy complicado”, y retraso en el neurodesarrollo.