En Brown, 26 centros de salud implementan la historia clínica digital

miércoles 9 de marzo del 2022

Se utiliza para la federación de pacientes, la gestión de turnos y para hacer un seguimiento de cada evolución. ¿Cómo y dónde funciona?

Almirante Brown avanza en la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI). Hasta el momento, son 26 los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que cuentan con esta herramienta. Con ella, se logra una mejor y más eficiente atención.

¿Cómo funciona?

Se trata de un moderno sistema de información desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación. Se utiliza para la federación de pacientes, la gestión de turnos y para hacer un seguimiento de cada evolución.

Asimismo, posibilita que los datos de quienes se atienden estén disponibles en red y sean accesibles a los distintos trabajadores de la salud en cualquier CAPS u hospitales provinciales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia.

En este sentido, este historial online busca centralizar toda la información sobre los procesos administrativos y clínicos de una persona en el subsistema público. Almirante Brown se ubica a la vanguardia en esta implementación a nivel nacional. Sólo en enero se realizaron más de 5.200 consultas con la HSI.

Pioneros

Esta herramienta fue incorporada a partir del trabajo coordinado con ARPHAI (Argentinian Public Health Research on Data Science and Artificial Intelligence for Epidemic Prevention). Se trata de un proyecto argentino de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos orientado a la prevención y gestión de epidemias de enfermedades infectocontagiosas.

También la HSI está encabezada por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI). Cuenta con financiamiento del International Development Research Centre (IDRC) de Canadá y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA).

¿En qué CAPS locales se implementa?

Funciona en el Centro N°1 "Ministro Rivadavia", N°2 "Mi Horizonte", N°3 "Barrio Lindo", N°4 "San José”, N°5 "Rayo de Sol", N°6 "Los Álamos", N°7 "13 de Julio", N°8 "El Encuentro" y N°10 "28 de Diciembre".

También en el CAPS N°12 "Don Orione", N°13 "Burzaco", N°14 "Glew I"; N°15 "Glew II", N°16 "Rafael Calzada", N°17 "San Agustín", N°21 "Pte. Perón", N°22 "Loma Verde" y N°23 "Glew Sur". Se sumó el N°26 "USAM", N°28 "Sakura", N°29 "La Esther", N°30 "Los Pinos" y N°31 "Yapeyú".

Asimismo, hay otros tres Centros donde se está progresando con esta implementación. Se trata del N°11 "La Gloria", N°25 "2 de Abril" y N°32 "San José II".

Repercusión

Al respecto, el intendente de Almirante Brown, Juan Fabiani, aseguró: “Seguimos sumando herramientas tecnológicas para mejorar nuestro sistema sanitario y la atención a los vecinos".

Al tiempo que el diputado provincial Mariano Cascallares agregó: "Los profesionales de la salud acceden en tiempo real a la historia clínica de cada paciente, se mejora el otorgamientos de turnos, la seguridad y la atención. Además, se eficientizan los recursos de los CAPS".

El secretario de Salud local, Walter Gómez, en tanto, informó que el objetivo es "reforzar la red de atención de la salud para brindar más y mejores servicios a la población”. “Con el fortalecimiento del subsistema público se impulsa el acceso con la equidad como un derecho de todos y de todas”, agregó.

Por su parte, el coordinador técnico de CIECTI-ARPHAI, Leonardo Zanazzi, remarcó que “en Argentina, solo el 12% de las historias clínicas se encuentran digitalizadas por lo que la tarea conjunta con Almirante Brown no solo permite ampliar esa base sino también mejorar la funcionalidad de las herramientas”.