En el 80° aniversario, conmemoraron el "Día de la Lealtad" en Brown

El acto se realizó en el PJ. Lo encabezó el presidente del espacio, Mariano Cascallares. La información.

En el marco del 80° aniversario del 17 de Octubre, ayer viernes, realizaron un homenaje a Juan Domingo Perón. Tuvo como escenario la sede del Partido Justicialista de Almirante Brown.

¿Cómo fue?

El acto estuvo encabezado por el presidente del PJ local, Mariano Cascallares. Durante la jornada se evocó el histórico día de 1945 en el que miles de trabajadores se movilizaron en defensa de sus derechos. “Esto marcó un antes y un después en la historia política y social de la Argentina”, indicaron.

Posteriormente, una delegación browniana se trasladó a la Quinta de San Vicente, donde participaron de otro homenaje en el Museo 17 de Octubre. En ese marco, se descubrió una placa en recuerdo del fundador del peronismo.

“Esta mañana junto a los compañeros del PJ Brown conmemoramos el 80° aniversario de aquella jornada en la que el pueblo decidió ser artífice de su destino y cambió la historia bajo la conducción de Juan Domingo Perón”, aseguró Cascallares.

Y completó: “Si el pueblo fuera feliz y la patria grande, ser peronista sería un derecho; en nuestros días serlo es un deber. Por eso lo somos, por la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”.