En el aniversario de Brown, abrió sus puertas la Feria Internacional del Libro

El acto estuvo encabezado por el intendente Mariano Cascallares. La propuesta se llevará adelante toda la semana. Cuenta con carpas renovadas, más de 150 charlas y una variada agenda de actividades gratuitas. Los detalles.

En una jornada muy especial donde Almirante Brown cumplió 152° años, se puso en marcha la 9° edición de la Feria Internacional del Libro (FILAB). Este año contará con presencias de primer nivel como las de Darío Sztajnszrajber, Cecilia Ce, Tamara Tenenbaum, Alejandro Dolina y un show musical de lujo a cargo de Pedro Aznar.

¿Cómo fue la inauguración?

Se llevó adelante en la entrada principal del complejo de carpas ubicado en plaza Guillermo Brown. Estuvo encabezada por el intendente Mariano Cascallares, quien, junto al secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, realizaron el corte de cintas.

Luego las autoridades se trasladaron al auditorio Rodolfo Walsh, donde dieron la bienvenida a los presentes. La jornada incluyó la entrega de banderas al jardín de infantes comunitario N°1 “El Grillito”, de Malvinas Argentinas; la primaria N°53 “René Favaloro”, de Burzaco; la secundaria N°71, de Rafael Calzada; la Escuela de Educación Especial N°510, de Longchamps, y el centro de jubilados “Glew Vive”.

“Es una inmensa alegría compartir en el 152° aniversario de nuestro querido Almirante Brown la inauguración de la Feria Internacional del Libro, un evento que nos llena de orgullo y que cada año es disfrutado por miles de vecinos”, destacó el jefe comunal.

La 9° edición de FILAB fue declarada de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados bonaerense por una iniciativa de la legisladora Marcela Basualdo. También de Interés Educativo y Cultural por parte del Concejo Deliberante y el Consejo Escolar.

Imperdible

La propuesta se llevará adelante toda la semana hasta este domingo 5 de octubre. Contará además con figuras estelares como las de Darío Sztajnszrajber, Víctor Hugo Morales, Ian Moche, Gustavo Sylvestre, Julia Zenko, Tute, Mauro Szeta, Alejandro Bercovich, REP, Julia Mengolini y Martín Kohan.

Tendrá carpas renovadas, más de 150 charlas y una variada agenda de actividades libres y gratuitas. Los vecinos y contingentes escolares podrán encontrar además stands de libros y espectáculos.

Asimismo, se realizarán tres propuestas interactivas sobre ciencia, astronomía, exploración espacial y tecnología. Habrá un espacio con actividades lúdicas y artísticas para la primera infancia y un planetario con experiencias inmersivas, además del Museo Malvinas, Soberanía y Memoria.

En paralelo, funcionará el Espacio Punto Calma, un lugar distendido para disfrutar con menos estímulos y más tranquilidad. Para facilitar esta experiencia, se entregará a los visitantes un kit que incluye auriculares con cancelación de sonido, pictogramas de emociones y juguetes anti-estrés. Además, se dispondrá de juegos, ejercicios de comunicación y lenguaje, y mobiliario adaptable.

También, estará presente el streaming con el programa Aula Abierta, que transmitirá en vivo todo lo que ocurra en la feria. Al igual que el año pasado estará la posibilidad de adquirir libros con un importante descuento en los stands asociados a Cuenta DNI, gracias al trabajo articulado con el Banco Provincia.

¿Quienes participaron del acto?

Dijeron presente el subsecretario de Educación bonaerense, Pablo Urquiza; el embajador de Irlanda en Argentina, S.E. John Gerard McCoy; el cónsul de la República de Italia, Mássimo Palozzi; y el presidente de la Fundación del Libro, Christian Rainone.

También la diputada provincial, Marcela Basualdo; el presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko y el titular del Consejo Escolar, Ezequiel Mars. Se sumaron el vicerrector de la UNaB, Facundo Nejamkis; el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Jorge Fabián Calzoni, y la vicerrectora de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), Georgina Hernández.

La agenda

La FILAB podrá visitarse este miércoles 1, de 9 a 19 hs; el jueves 2 y el viernes 3, de 9 a 22; y el sábado 4 y domingo 5, de 12 a 22. La grilla incluirá:

Miércoles 1

18 hs: Ian Moche presentará su charla “Autismo para concientizar y visibilizar esta neurodivergencia para hacer una sociedad más amigable”, en el auditorio Walsh.

Jueves 2

20 hs: Marcelo Longobardi ofrecerá la charla “Los medios en la era de la ira: Los sesgos, Milei y Trump”.

ofrecerá la charla “Los medios en la era de la ira: Los sesgos, Milei y Trump”. 21:15 hs: Víctor Hugo Morales , ambos en el Walsh .

, . 18 hs: Martín Kohan dirá presente con “Desde la Boca” en el Amelia Lapeyrière.

Viernes 3

17:30 hs: Washington Uranga, Verónica Giménez Beliveau y Alberto Sileoni presentarán “El maestro: El humanismo del Papa Francisco”, en el Amelia .

presentarán “El maestro: El humanismo del Papa Francisco”, en el . 19:30 hs: en el Walsh , Gustavo “Gato” Sylvestre presentará “Recuperar a Francisco; lo que nos dejó el Papa argentino”.

en el , presentará “Recuperar a Francisco; lo que nos dejó el Papa argentino”. 21 hs: Darío Sztajnszrajber expondrá sobre “La amistad: Pensar al otro”, en el mismo auditorio.

Sábado 4

15 hs : espectáculo infantil “ Los Rockan ”, en el Walsh .

: espectáculo infantil “ ”, en el . 17 hs: en el Amelia , Julia Mengolini presentará “Las caras del monstruo”.

en el , presentará “Las caras del monstruo”. 18 hs: Cecilia Ce hará lo propio en el Walsh con su libro “Deseo”.

hará lo propio en el con su libro “Deseo”. 20 hs : Tute dará a conocer su libro “Ensayo para mi muerte”.

: dará a conocer su libro “Ensayo para mi muerte”. 21 hs: llega “La venganza será terrible” de Alejandro Dolina junto a Patricio Barton, Gillespi y El Trío sin Nombre.

Domingo 5

17 hs: en el Bodoc , REP y Juan Sasturain darán una charla sobre El Eternauta.

en el , darán una charla sobre El Eternauta. 19 hs : Mauro Szeta hablará de su trabajo “Nahir: La historia desconocida”, en el Walsh .

: hablará de su trabajo “Nahir: La historia desconocida”, en el . 19:45 hs, en el Amelia , Tamara Tenembaum , presentará “Un millón de cuartos propios”.

hs, en el , , presentará “Un millón de cuartos propios”. 21 hs: estará Pedro Aznar y su banda con un show musical en el Walsh.

Podes hacer clic aquí para acceder a la agenda completa.