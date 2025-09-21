La reconocida sexóloga Cecilia Ce se presentará en la Feria del Libro de Brown

Presentará su obra “Deseo”. Se trata de una de las profesionales más destacadas en su ámbito, con gran popularidad en redes y difusora de contenidos en medios. ¿Cuándo vendrá?

La Feria Internacional del Libro de Almirante Brown sigue sorprendiendo por la calidad de las figuras que se presentarán a partir del próximo 30 de septiembre. Una de las profesionales más esperadas es Cecilia Ce, la reconocida psicóloga, sexóloga clínica y escritora.

¿Cuándo estará?

La licenciada se presentará el sábado 4 de octubre, el día previo a finalizar el evento. Será en el auditorio Rodolfo Walsh donde expondrá sobre su obra escrita "Deseo". La charla comenzará a las 18 hs y estará orientada a todo público.

Cecilia Ce además se dedica a la atención de pacientes y a la investigación y la difusión de contenidos sexológicos. Desde su cuenta de Instagram, comparte información con más de un millón de seguidores.

En 2019 publicó su primer libro, Sexo ATR, que se transformó en un éxito de ventas. Le siguieron Carnaval toda la vida (2020) y Vinculear: prácticas para el buen sexo (2022), entre otros.

Fue columnista en Radio Vorterix y en Urbana Play. Además, durante el 2021 participó del diario digital Infobae. Sumado a ello, en 2018 creó “Beer&Sex Night”, un espectáculo que combina sexo, ciencia y humor. Con este realizó una gira nacional e internacional.

Fue ganadora del Premio Lola Mora 2021 por su labor en divulgación científica y declarada visitante distinguida de Rosario.

Sobre su nuevo libro

La licenciada Cecilia Ce aborda de manera profunda el deseo, desentrañando mitos y falsas creencias. Abre así interrogantes y brinda información para que cada persona pueda encontrar el camino hacia la conexión y comprensión del mismo.

Plantea que el deseo atraviesa de manera transversal toda la sexualidad e involucra el cuerpo físico, la mente, las fantasías, emociones y vínculos. Se explica como el punto de partida que permitirá conocer a las distintas variables que impactan en la vivencia sexual.