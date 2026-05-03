En el Capocasa, Claypole buscará extender su buen momento ante un rival invicto

Recibirá hoy, domingo 3 de mayo, a El Porvenir. La previa aquí.

Claypole vive su mejor momento en la temporada. Lleva seis partidos sin perder, una racha que lo metió de lleno en la pelea por el liderazgo de la Zona B. Con ese impulso, afrontará un nuevo compromiso en el estadio Capocasa, donde intentará sostener su buen presente.

En marco de la 10° fecha, recibirá hoy, domingo 3 de mayo, a El Porvenir. El encuentro se disputará desde las 15:30 hs, bajo el arbitraje de Iván Mastroieni.

¿Cómo llegan?

El “Tambero” se hizo fuerte fuera de casa el fin de semana pasado y se impuso 2-0 ante Fénix. Así, llegó a su sexto partido sin caídas, producto de cuatro triunfos y dos empates. La racha también se ve en la tabla: suma 15 puntos y quedó a uno de los líderes Lamadrid y Leones.

El Porvenir, por su parte, viene de lograr su primera victoria del campeonato, con el 2-1 frente a Central Ballester. De esta manera, dejó atrás una particular racha, ya que había igualado en sus ocho presentaciones anteriores. Acumula 11 unidades y se ubica 7° en la tabla.