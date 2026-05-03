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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2681
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POLÍTICA
domingo 3 de mayo de 2026

Con más cámaras, alarmas y la app "Brown Previene", el distrito fortalece su sistema de prevención


La jefa de Gabinete local, Paula Eichel, realizó una recorrida por el Centro de Operaciones Municipal de Burzaco. Los detalles.

Almirante Brown continúa reforzando las herramientas para la prevención en todo el distrito. El objetivo es desalentar el delito y brindar respuestas más rápidas.

¿Cómo fue?

La jefa de Gabinete local, Paula Eichel, realizó una recorrida por el Centro de Operaciones Municipal (COM). Allí supervisó el funcionamiento del Anillo Digital, un sistema que permite controlar los vehículos que ingresan y circulan en el partido. La red cuenta con 106 cámaras con tecnología LPR ubicadas en puntos estratégicos, que identifican patentes en tiempo real.

En efecto, cuando se detecta un vehículo con pedido de secuestro o vinculado a algún delito, se genera una alerta inmediata en el COM. Desde este lugar, se implementa un seguimiento en coordinación con el Comando de Patrullas para intervenir de forma rápida y eficaz.

Además, el distrito ya cuenta con más de 800 alarmas comunitarias instaladas en la totalidad de las localidades. Sumado a ello, continúa ampliando el alcance de la aplicación "Brown Previene" con botón de pánico, que supera los 60 mil usuarios y brinda herramientas de prevención y alerta.

En paralelo a este trabajo, el Municipio avanza con el recambio y la instalación de luces con tecnología led, también profundiza los operativos de despeje de luminarias.

“Seguimos invirtiendo y fortaleciendo herramientas que ya están en funcionamiento, incorporando más tecnología para cuidar a nuestros vecinos y actuar con mayor rapidez ante cualquier situación”, subrayó Mariano Cascallares.

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