En el Capocasa, Claypole dio vuelta el partido y se metió en la final

Venció 3-1 a Centro Español en la vuelta de la semifinal del Reducido por el cuarto cupo a la Copa Argentina 2026. El encuentro.

Luego del empate 1-1 en la ida de la semifinal, Claypole se hizo fuerte como local y avanzó a la final del Reducido por el último cupo para la próxima Copa Argentina. Si bien comenzó abajo en el marcador, dio vuelta el partido y derrotó 3-1 a Centro Español.

El encuentro

La tarde arrancó mal para el “Tambero”, ya que la visita golpeó de entrada y se puso en ventaja a los 12 minutos. Nahuel La Sala recuperó la pelota en mitad de cancha y envió un preciso pase en profundidad a Ezequiel Bulacio, quien definió por debajo ante la salida de Tomás Tello.

Tras un comienzo que le costó acomodarse, Claypole se hizo dueño de la posesión y manejó los hilos del partido. Sin embargo, le faltó certeza para finalizar las jugadas y alcanzar empatar las acciones. Centro Español, en tanto, apostó a la contra y así puso peligro en el arco local.

Ya en el complemento, el conjunto de Roque Drago alcanzó la justificada igualdad a los 58'. Axel Paiva desbordó por la derecha y envió un centro que fue despejado, pero el rebote le cayó a un Sergio Acosta que sacó un violento disparo que terminó en el fondo de la red.

Claypole se envalentonó y, cuatro minutos después, pasó al frente. Luego de una disputa en el borde del área, Valentino Toniolo se hizo de la posesión de la pelota, la adelantó hasta el punto penal y remató para el 2-1.

Centro Español buscaba el gol que le permitiera forzar los penales y se jugó todo en ataque. Esto lo aprovechó Leonel Llodrá: a los 94', recibió un pelotazo largo y quedó sólo contra arquero. El goleador no falló y puso las cifras definitivas para que el “Tambero” avance a la final.

Lo que viene

La serie decisiva para definir quién se quedará con el cupo para la Copa Argentina será ante Deportivo Español. El partido se ida se disputará en el Capocasa; mientras que la vuelta será en el estadio Nueva España.