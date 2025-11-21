En el Día de la Enfermería, reconocieron a trabajadores de la salud brownianos

Destacaron el reciente lanzamiento de la licenciatura de esta profesión en la UNaB. El intendente Mariano Cascallares formó parte del acto. Los detalles.

Hoy se celebra en todo el país el Día Nacional de la Enfermería. En Almirante Brown, reconocieron la labor y compromiso de los trabajadores de la salud. Fue durante un acto de entrega de certificados a las egresadas de la Diplomatura de Posgrado “Abordajes de enfermería en el Primer Nivel de Atención”.

El encuentro

Tuvo lugar en el aula magna el campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), en Burzaco. Contó con la participación del secretario de Salud local, Walter Gómez, y la Coordinadora de la Escuela de Enfermería Hospital "Dr. Lucio Meléndez", Margarita López, entre otros.

En ese marco, Cascallares felicitó y agradeció el firme compromiso de los trabajadores de salud que formaron parte de la diplomatura y a todos los que se desempeñan en dicha profesión. Destacó la labor articulada con la Universidad de Almirante Brown para concretar la propuesta educativa.

“Esta iniciativa nace de la comunidad. Claramente esta especialización en atención primaria de la salud en enfermería es una necesidad de nuestros equipos y de los enfermeros de la región, y el rol de la UNaB es central y estratégico, siempre con las puertas abiertas”, resaltó el jefe comunal.

Asimismo, el intendente destacó la importancia de poder avanzar en Almirante Brown con la licenciatura pese al recorte presupuestario del Gobierno Nacional hacia las universidades.

Sobre la diplomatura

Es llevada adelante de manera articulada entre el Municipio y la UNaB. Tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas, reflexivas y de gestión de cuidados del personal de estos trabajadores. De dicha propuesta pedagógica, egresaron un total de 42 estudiantes.

La misma -cuya cursada duró un año- estuvo dirigida a enfermeros que se desempeñan en Almirante Brown. Sin embargo, también contó con la participación de personal del hospital Arturo Oñativia, en el Pirovano y en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Longchamps.

Como docentes, formaron parte integrantes del gabinete de Salud local y del equipo de la UNaB, directores de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) e invitados con experiencia en el área.

Fueron también parte de la jornada de reconocimiento el secretario de Extensión y Bienestar de la Casa de Altos Estudios, Ignacio Jawtuschenko; el secretario de Posgrado, Andrés Gilio, y el coordinador de la Diplomatura y director Profesional Sanitario CAPS 12 de Don Orione, Diego Reinoso.

La UNaB acaba de lanzar la carrera de Licenciatura en Enfermería que tendrá una duración de cinco años. Los egresados estarán capacitados para brindar cuidados de alta complejidad, resolver problemas de salud, y trabajar en equipos interdisciplinarios con una sólida base científica, humanística y ética.