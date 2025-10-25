En una pelea que promete mucho show, Tenaglia vuelve a competir en BKFC

El oriundo de Burzaco se enfrentará con Ben Bonner en Italia. ¿Cuándo será?

Tras no poder defender su cinturón de campeón mundial en la compañía, Franco Tenaglia vuelve a pelear en BKFC. El oriundo de Burzaco tendrá una dura prueba por delante ante Ben Bonner. Esta será clave en su camino para recuperar el reinado de peso ligero.

El evento de boxeo a puño limpio se llevará adelante este sábado, 25 de octubre, en Roma, Italia. Se pondrá en marcha a las 11 hs de Argentina, aunque la presentación del browniano será entre las 16 y las 16:30 hs.

¿Cómo llega?

La última vez que Tenaglia se presentó en BKFC fue en octubre de 2024 e hizo historia. Luego de cinco rounds sangrientos, derrotó en las tarjetas a Tony Soto y se consagró campeón del peso ligero. Conor McGregor, copropietario de la empresa y uno de los deportistas más reconocidos en las artes marciales mixtas, calificó a la pelea como “la mejor de la historia”.

El browniano iba a defender su logro en junio en Estados Unidos, pero un problema con el visado le impidió presentarse. Por este motivo, terminó siendo desposeído de su cinturón.

Entre el combate con Soto y la vuelta de este sábado, Tenaglia tuvo acción fuera del boxeo a puño limpio. Realizó dos peleas de MMA ante Mikolaj Banasiewicz y Joseph Hopgood, a quienes derrotó por sumisión. En tanto, venció al español Abner Lloveras en boxeo.

Ahora se enfrentará con Ben Bonner, quien tiene un récord de cuatro victorias y una derrota en BKFC. El de Reino Unido viene de quedarse con el título interino de peso ligero.

El camino a la gloria

Tenaglia se crio en Burzaco, pero entendió que para tener un futuro en su carrera debía emigrar a Europa. Lo hizo a los 18 años, pero al principio no todo fue como lo había imaginado y debió pasar por muchas carencias, entre ellas dormir en la calle, para llegar.

En sus estadías en España y Gales, se vinculó con actividades ilegales para poder sobrevivir. Incluso fue uno de los luchadores que representaba a la mafia albanesa en diferentes enfrentamientos cuerpo a cuerpo por dinero.