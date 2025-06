En vísperas del Día de la Bandera, “Creadoras” volvió a brillar en Burzaco

La iniciativa fue organizada por la ONG Compromiso Ciudadano. “Acá hay ejemplos reales de vecinos que con sus emprendimientos pudieron remontar situaciones difíciles”, indicó su presidente Mario Fuentes.

Palpitando el Día de la Bandera, “Creadoras” llenó de stands la plaza Manuel Belgrano de Burzaco, un lugar histórico que alberga al primer monumento a nuestra insignia patria del país. Fiel a su esencia, la feria volvió a deslumbrar por la calidad de sus productos y la calidez de su gente.

¿Cómo fue?

Se realizó el pasado jueves, 19 de junio, desde las 11 hs. La propuesta es impulsada por la ONG Compromiso Ciudadano, liderada por Mario Fuentes. Es abierta a todas las vecinas que deseen ser parte.

Entre banderas, escarapelas y carteles que hacían alusión a la celebración nacional, más de 200 stands dijeron presente una vez más. Ofrecieron una enorme variedad de artículos, entre los que se destacaron la bijouterie, indumentaria, accesorios, plantas, velas y cuadros. Tampoco faltaron las delicias gastronómicas y el sector de moda circular.

“En vísperas del Día de la Bandera, nos encontramos en esta plaza tan emblemática, tratando siempre de darle el espacio a las personas que emprenden. Es una jornada muy positiva”, admitió Fuentes en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “Pese a todas las adversidades, hay que darle para adelante. Acá hay ejemplos reales de vecinos que con sus emprendimientos pudieron remontar situaciones difíciles, muchos también hasta descubrieron ese costado emprendedor y hoy elaboran cosas realmente buenas. Por todo ello, seguimos potenciando este gran espacio que es Creadoras”.

Quienes le dan vida a la feria

Ángeles, vecina de Burzaco, está al frente de “Naranja budines”. Se trata de una opción para los amantes de lo dulce. “Hago variedad de budines. Tengo cítricos, de vainilla, chocolate, banana, también pastafloras, lemonies. Todo lo preparo yo”, aseguró.

La joven es estudiante de medicina y se lanzó a comercializar sus productos como una salida laboral, mientras avanza en la carrera. “No tengo tiempo para tener un trabajo fijo y siempre me gustó cocinar, especialmente dulce, por eso decidí emprender”.

Asimismo, Laura lleva adelante “Pedicure, relax and reflesh”. La browniana es pedicura y ofrece diferentes alternativas naturales. “Tengo sales de baño, jabones artesanales para todo tipo de piel y tinturas madres. Estas son extractos herbales que sirven para calmar algunas afecciones. Por ejemplo, dolores en determinadas partes del cuerpo o resfríos”, explicó.

Y sumó a su relato: “Como soy pedicura desde hace muchos años, si alguien necesita mi servicio doy turnos en el momento. Luego voy a domicilio sin problema”.

Por último, Javier, más conocido como “Rulo” y oriundo de Burzaco, creó “R3D”. “Empecé con una impresora que me compré hace tres años para hacer boyitas de pesca, porque me encanta. Después me puse a estudiar edición y así arranqué”, recordó.

Su stand ofrece desde lámpara, maceta y mates hasta juguetes, lapiceros y vasos. “Es un rubro donde podés hacer de todo, también impresión de otros materiales. De hecho, hago piezas para autos que no se consiguen o cosas que se necesitan para reparar algo en el hogar”.