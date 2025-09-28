Entregaron 100 bicicletas a estudiantes de Brown que presentaron proyectos ambientales

También otorgaron insumos como luminaria y composteras comunitarias a instituciones del distrito. Participaron de la jornada el intendente Mariano Cascallares y la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar. Los detalles.

En el marco de las políticas públicas que impulsan el desarrollo sostenible en la Provincia de Buenos Aires y Almirante Brown, entregaron insumos. Se trataron de bicicletas, luminaria y composteras destinados a 18 escuelas, merenderos y clubes de barrio del distrito

La jornada estuvo encabezada por el intendente Mariano Cascallares y la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar. Se realizó el pasado viernes en el parque saludable “Ramón Carrillo” de Burzaco, ubicado sobre la calle Erezcano entre Centenario de Mayo y Presidente Juan Domingo Perón.

¿Cómo fue?

Se enmarcó en tres programas claves que promueven la eficiencia energética, la movilidad sustentable y la gestión responsable de residuos.

Por un lado, mediante el proyecto “Pedalea la Provincia”, se concretó la entrega de 100 bicicletas con canasto y cascos a estudiantes de instituciones educativas que presentaron proyectos ambientales. De manera, se busca incentivar el uso de medios de transporte no contaminantes y la participación juvenil en la acción climática.

En este marco, dijeron presente la Primaria N°39 (Burzaco); las secundarias: N°18 y N°39 (Adrogué); N°43, N°38 y N°27 (Burzaco); N°8 (Claypole); N°47 y N°30 (San Francisco de Asís); N°7 (Glew); N°1 (José Mármol); N°6 (Malvinas Argentinas); N°74 (Rafael Calzada); y N°35 y N°81 (Ministro Rivadavia) y las escuelas técnicas: N°2 (Glew), N°4 (Burzaco) y N°5 (Rafael Calzada).

En tanto, a través de “Energía Limpia”, se entregaron 100 luminarias viales LED de 150W para espacios verdes, plazas y parques. También 500 lámparas LED de 12W y 500 tubos LED de 18W para reconversión lumínica en 36 clubes de barrio. Todo con la premisa de favorecer el ahorro energético y reducir el impacto ambiental.

Mientras que a través del “Programa Provincial de Compostaje”, se suministraron 15 composteras comunitarias a merenderos y organizaciones intermedias del distrito. Venían folletería educativa para promover prácticas sostenibles y fomentar la economía circular.

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran: Gendarmería, Cerrito, Taller Protegido ACD, Taller AEDAB, Ángeles Celestes, Un Encuentro con Dios, Los Changuitos, Sembrando Esperanza, La Sonrisa de los Niños, Lo de Cocco, Pies Descalzos, Luján Ombú, Mi Jardincito y el Centro de Jubilados Raíces del Encuentro.

“En Almirante Brown seguimos trabajando para acercar recursos e infraestructura que fortalezcan el cuidado del ambiente, promuevan la movilidad sustentable y reduzcan el consumo energético en nuestras instituciones”, subrayó Mariano Cascallares durante la actividad.

¿Quiénes participaron del acto?

Fueron parte además el secretario de Gobierno, Juan José Fabiani; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñan.

También la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; el subsecretario de la Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable, Mariano Ragonese; y el presidente del Instituto del Deporte, Mauricio Gómez.