Entregaron anteojos a alumnos de escuelas primarias de Brown

Su objetivo apunta a la detección y tratamiento tempranos de los defectos visuales. Una de las jornadas se llevó adelante en el establecimiento N° 1 de Adrogué. Los detalles.

En el marco del Programa “Niños a la Vista”, continúa la entrega de anteojos en Almirante Brown. Se trata de una iniciativa dirigida a alumnos de escuelas primarias de todas las localidades del distrito.

¿Cómo fueron?

Durante una de las jornadas que tuvo lugar en la Escuela N° 1, ubicada en Plaza Brown 80, se otorgaron 37 pares de lentes. Fueron a chicos no solo de la institución anfitriona sino también de los establecimientos educativos N°2, 5, 6, 12 y 16.

Según informaron, el Programa tiene como objetivo la detección y tratamiento tempranos de los defectos visuales que pueden ocasionar perjuicios en el aprendizaje y la socialización de los estudiantes. Se lleva adelante en todas las escuelas primarias locales de gestión pública.

Para ello, un equipo de salud realiza evaluaciones de agudeza visual y, en caso de necesitar anteojos, se efectúan chequeos para la confección de los mismos. Las entregas son gratuitas.

“Sabemos lo importante que es y los progresos que logran nuestros niños cuando acceden a sus anteojos. Por eso tomamos la decisión de darle continuidad a este Programa que llevamos a cabo desde el Municipio y que nos pone no solo felices sino también muy orgullosos”, indicó el intendente Mariano Cascallares.

¿Quiénes participaron?

Fueron parte de la jornada la subsecretaria de Educación, Gabriela Vranic; la delegada de Adrogué, María José Zandonadi y la directora de la escuela anfitriona Silvia Burgos.