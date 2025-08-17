Entregaron escrituras y adjudicaciones habitacionales a familias de Brown

El intendente Mariano Cascallares; el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque; y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, encabezaron el acto. Los detalles.

Un nuevo acto de entrega de escrituras y adjudicaciones a familias se llevó adelante en Adrogué. Más de 6o hogares de distintos puntos de Almirante Brown. Además, se otorgaron 204 adjudicaciones habitacionales.

La actividad

Se llevó a cabo en la Iglesia Cristo para Todos, ubicada en Bouchard 1020. Estuvo encabezada por el intendente Mariano Cascallares; el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque; y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel.

En total, se entregaron 66 escrituras en el marco de las leyes 24.374 y 25.797, que promueven la regularización dominial y el acceso al derecho a la vivienda. En tanto, las adjudicaciones habitacionales fueron dadas: 12 a familias del barrio “2 de Abril” de Rafael Calzada, y 192 al barrio “La Tablada” de San José, ambos sujetos a procesos de expropiación por parte de la Provincia.

Participaron también el subsecretario de Hábitat de la Provincia, Rubén Pascolini; el director provincial de Regularización de Hábitat, Roberto Perito; el secretario de Gobierno, Juan José Fabiani; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; y la subsecretaria de Tierra, Rosana Riccieri.

“En una importante jornada avanzamos con la entrega de escrituras y adjudicaciones a familias de nuestro querido distrito, con la premisa de cumplir el sueño de la casa propia ya que es un trámite muy esperado y que genera certidumbre”, remarcó el jefe comunal.