Entregaron pases multimodales de transporte a vecinos de Brown

El intendente Mariano Cascallares y el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, encabezaron la jornada. Los detalles.

En un acto realizado días atrás, Almirante Brown realizó una nueva entrega de pases multimodales de transporte. Con ello, personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera podrán viajar en el transporte público de forma gratuita.

¿Cómo fue?

La jornada estuvo encabezada por el intendente Mariano Cascallares y también por el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci.

Según informaron, el beneficio aplica tanto para el transporte terrestre como fluvial, en toda la Provincia de Buenos Aires. “Es un avance muy importante porque este pase permitirá brindar más y mejores servicios y atender las necesidades de toda nuestra gente”, remarcó el jefe comunal.

En la misma Línea, Marinucci aseguró: “Seguimos construyendo una Provincia con más inclusión, mayores derechos y más acceso al transporte público”.

¿Quiénes participaron?

Fueron parte del acto los secretarios de Gobierno, Juan José Fabiani; de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola y de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán. Se sumó la directora de General de Tránsito y Trasporte, Paola Fracas.