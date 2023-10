Es de Calzada, rindió para Maestro de taekwondo en Asia y fue destacado por ITF

Se trata de Gustavo Burgos, vecino del distrito y entrenador de la Selección Argentina. "Es un placer enorme haberlo logrado después de tantos años", sostuvo en diálogo con De Brown.

Luego de 30 años enseñando taekwondo ITF en el distrito, finalmente el browniano Gustavo Burgos dejó de ser Sabonim y se convirtió en Maestro. Se trata de un rango al que todos los practicantes del arte marcial apuntan, pero al que un selecto grupo puede llegar a conseguir con esfuerzo y dedicación.

El oriundo de Rafael Calzada se graduó como VII DAN en Asia. Lo hizo en Kazajistán, en la previa al Mundial que se desarrolló en el continente y ante la mirada del presidente de la Federación Internacional de Taekwondo (ITF).

Este logro lo convierte en uno de los pocos deportistas en esta categoría en Buenos Aires y lo coloca como faro en la Provincia. Cabe destacar que es coach de la Selección Argentina hace una década, dicta clases en el Club River Plate y es director del Instituto Mu Deuk Kan, con sedes en todas las localidades de Almirante Brown.

"Es un placer enorme haberlo logrado después de tantos años. Esto no podría haber sido posible sin el apoyo de mi familia porque me acompañan en todo, de mis padres que desde pequeño me iniciaron en esta actividad y también de mi maestro GM Osvaldo Ríos y GM Adolfo Villanueva por el respaldo", reconoció en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Entre los mejores

Tras su gran desempeño como entrenador de la Selección Argentina en el Mundial, la Federación Internacional de Taekwondo eligió a Burgos como el mejor coach del continente americano y uno de los cuatro mejores del planeta junto a Han Chung Il (Asia), Nikos Leousis (Europa) y Danny Kordanovski (Oceanía).

En su currículum se destacan múltiples medallas en torneos argentinos, Sudamericanos y Panamericanos. A su vez, formó parte de cuatro Copas del Mundo como competidor (Grecia, Rusia, Corea y Bielorrusia) y otras siete como director técnico (Bulgaria x3, Tayikistán, Italia, Bielorrusia y Kazajistán).