Es de Calzada se consiguió el bronce en el Mundial de jiu jitsu 

Se trata de Walter Mazzella, uno de los deportistas mas destacados de las artes marciales del país. Toda la información.

Walter Mazzella continúa haciendo historia en el jiu jitsu nacional. El oriundo de Rafael Calzada viajó hasta Brasil para competir en el Mundial Nogi y se quedó con un meritorio tercer puesto en un certamen donde debió enfrentarse a los mejores deportistas de cada país.

El browniano se presentó en la categoría Máster 3 peso pesado y llegó al evento al límite en su forma física. Es que, 15 días antes de la competencia sufrió una distención en el codo y debió hacer cinco sesiones de kinesiología, contexto que no le permitió entrenar con normalidad.

Sin embargo, junto a su entrenador Damián Srur decidieron cambiar de división para no dar ventajas. Fue así como, luego de superar varias rondas, entre ellas dejando atrás al subcampeón anterior, el representante local cayó en semifinales con el actual campeón y se quedó con la medalla de bronce.

"Alcanzar el podio en cinturón negro a los 42 años es algo soñado. Si bien fui por esto no creía tener esta actuación, pero hay que estar arriba del tatami luchando y estoy muy feliz y orgulloso. Fui el único argentino que viajó, no tenía una persona alentándome y me generó una adrenalina que también hizo que saque lo mejor de mi", sostuvo a www.deBrown.com.ar.