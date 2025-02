Es de José Mármol, tiene 22 años y debutará en el TC Pista Pick Up

Se trata de Santiago Arrigoni. Conducirá una Toyota Hilux. "Mi objetivo para esta temporada es estar entre los 10 de adelante y clasificar a los playoffs", sostuvo en diálogo con De Brown. Conocé su historia.

El automovilismo es uno de los deportes predilectos por los argentinos y cada fin de semana los autódromos se convierten en una fiesta para todo el público fierrero. Sus diferentes categorías entregan carreras increíbles y pilotos que llegan a lo más alto gracias a su talento al volante.

A días del inicio de una nueva temporada del TC Pista Pick Up, se confirmó que el oriundo de José Mármol, Santiago Arrigoni, formará parte de RusMed Team y tendrá su gran oportunidad de debutar arriba de una Toyota Hilux que promete ser protagonista durante todo el año.

"Ya hicimos varias pruebas y tenemos buenas expectativas. La categoría está buena y es muy complicada porque hay muchos conductores de renombre. Mi objetivo es estar entre los 10 de adelante y clasificar a los playoffs", sostuvo el browniano en diálogo con www.deBrown.com.ar.

El representante local ya tuvo sus primeras experiencias arriba de la camioneta y todo el equipo quedó conforme. Ahora le queda una jornada más de prueba, la clasificación y este domingo, 9 de febrero, competirá en la primera fecha del campeonato de la ACTC. Será en La Plata.

¿Cómo arrancó todo?

Arrigoni heredó la pasión por los autos de su padre. Fue él quien lo llevó al autódromo a fines de 2022 y de ahí en más no paró. Tuvo su estreno corriendo con un Fitito en el torneo FIAT 600 Amigos, pese a que no toda la familia estaba de acuerdo.

"A mí siempre me gustó, pero mi mamá no me dejaba porque era muy protectora y yo era chico (19 años). Ella no quería que me pase nada, obviamente", recordó.

Con el "Fito", el vecino de José Mármol estuvo compitiendo durante 2023 y 2024 y consiguió dos subcampeonatos. Luego, pasó por la Copa Gol con un Volkswagen Gol Power, el TC Río Platense en un Ford Falcon y por el Turismo Pista a bordo de Volkswagen UP y un Chevrolet Corsa.

Este año, además de probarse en el TC Pista Pick Up, también verá acción en el Turismo Pista Clase 2 donde tendrá a disposición otro Corsa de Edicar Racing.

Su estilo y sus sueños

Los pilotos son reconocidos por su forma de encarar las carreras y realizar movimientos que hacen estallar a las tribunas. En este sentido, Arrigoni promete ser parte del espectáculo ya que su estilo de manejo lo llevará a buscar adelantar posiciones.

"Si bien soy tranquilo, a veces me desespero y me gusta ir al roce, tirarme o hacer una maniobra. No me gusta quedarme a esperar a ver que pase. Mi sueño en el automovilismo es llegar al TC y también correr en el Turismo Nacional", aseguró.