Es viral: un chófer de la 74 armó un grupo de WhatsApp para avisar por dónde iba

Decenas de pasajeros ya forman parte y celebran la propuesta. “Chicos, estoy saliendo de Lomas… rápidos and furious”, dijo el conductor en un mensaje de voz.

Esperar el colectivo se torna muy tedioso, principalmente cuando las temperaturas son muy bajas o el calor es agobiante. Pensando en eso, un chófer de la línea 74 armó un grupo de WhatsApp para avisarles a sus pasajeros por dónde viene la unidad.

¿De qué se trata?

Ante lo novedoso y útil de la propuesta, decenas de usuarios ya forman parte de la plataforma de mensajería instantánea. Esta fue creada por Miguel y busca brindar un servicio más para todos aquellos vecinos de la Región que toman a diario el colectivo.

Los usuarios se mostraron muy agradecidos con la idea. Así lo manifestó de ellos en un tuit que se hizo viral. Hasta el momento este reunió más de 300 comentarios, 145 mil likes y casi cinco mil retweet.

“Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chófer. Me agregó al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por dónde anda, así no te clavas en la parada como un pelotu… El verdadero tipazo, te amo Migue”, escribió @julyrossi20 en esa red social.

En otra publicación el vecino de Lanús escribió: “Adjunto evidencia”. Allí compartió un video donde se puede ver un fragmento del chat del grupo. Se escuchan los audios del conductor avisando por dónde se encuentra la unidad y cuánto falta para llegar a cada parada.

“Chicos, estoy saliendo de Lomas… rápidos and furious”, “Llegando a 9 de Julio, Sole, chicos, vamos. Vamos, que hoy si llegamos tarde, cuando me vean el colectivo se van a dar cuenta”, se lo escucha decir a Miguel entre risas.