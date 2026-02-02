Establecieron nuevas paradas de colectivos en Mármol: ¿Dónde se detiene cada línea?

Los cambios entraron en vigencia hoy, lunes 2 de febrero. También, modificaron el sentido de algunas calles. Toda la información.

Almirante Brown estableció nuevas paradas en las líneas de colectivos en José Mármol. De esta manera, los vecinos deberán estar atentos para aguardar en el lugar correcto su unidad y optimizar tiempo.

Los cambios

Según indicaron desde la Comuna, estas modificaciones son para mejorar la seguridad vial y refuncionalizar el centro de la localidad. Comenzaron a regir desde este lunes, 2 de febrero.

Las nuevas paradas de colectivos estarán en:

Línea 278

Ramal B Lomas de Zamora:

20 de Septiembre y Canale

Mitre y Arias

Mitro y Chayter

Mitre y King

Ramal C Lomas de Zamora:

Blasco Ibáñez y Canale

Echeverria y Sánchez

Mitre y Dorrego

Dorrego y Sánchez

B Banfield:

Blasco Ibáñez y Canale

Blasco Ibáñez y Amenedo

C Solano:

Echeverría y Sánchez

Mitre y Dorrego

Dorrego y Sánchez

20 de Septiembre y Canale

20 de Septiembre y Bynnon

Línea 384

Ramal 2 Adrogué:

Mitre y 20 de Septiembre

Mitre y Arias

Mitre y Chayter

Mitre y King

Mitre e Irigoyen

Mitre y Sáenz Peña

Línea 505

Ramal 4 Adrogué:

Mitre y Sáenz Peña

Línea 406

Ramal Ramos Mejía:

Blasco Ibáñez y Mitre

Mitre y Arias

Mitre y Chayter

Mitre y King

Mitre e Irigoyen

Mitre y Sáenz Peña

Mitre y Dorrego

Dorrego y Sánchez

Laserre y Bernardi

Erezcano y Amenedo

Erezcano y Canale

Línea 436

Ramal Arias y Bynnon:

20 de septiembre y Mitre

Mitre y Arias

Arias y Bynnon

Línea 514

B Loma Verde

Jacinto Calvo y Bynnon

Línea 506

Ramal Glew:

Mitre y 20 de Septiembre

Mitre y Arias

Mitre e Irigoyen

Mitre y Sáenz Peña

Más modificaciones

José Mármol, por otro lado, también vivió cambios en la circulación de calles. Se debe a que Bynnon pasó a tener un único sentido entre Sáenz Peña y Blasco Ibáñez; mientras que Mitre hizo lo propio entre Blasco Ibáñez, sentido a la estación, y Pasaje Rocha.

Asimismo, las calles Manuel Dorrego, Esteban Echeverría, Erezcano (en un tramo), Ibáñez, 20 de Septiembre, José Sánchez y Thorne ahora van hacia una sola dirección.