Establecieron nuevas paradas de colectivos en Mármol: ¿Dónde se detiene cada línea?

Los cambios entraron en vigencia hoy, lunes 2 de febrero. También, modificaron el sentido de algunas calles. Toda la información.
Almirante Brown estableció nuevas paradas en las líneas de colectivos en José Mármol. De esta manera, los vecinos deberán estar atentos para aguardar en el lugar correcto su unidad y optimizar tiempo.
Según indicaron desde la Comuna, estas modificaciones son para mejorar la seguridad vial y refuncionalizar el centro de la localidad. Comenzaron a regir desde este lunes, 2 de febrero.
Las nuevas paradas de colectivos estarán en:
Línea 278
Ramal B Lomas de Zamora:
Ramal C Lomas de Zamora:
B Banfield:
C Solano:
Ramal 2 Adrogué:
Línea 505
Ramal 4 Adrogué:
Ramal Ramos Mejía:
Línea 436
Ramal Arias y Bynnon:
B Loma Verde
Línea 506
Ramal Glew:
José Mármol, por otro lado, también vivió cambios en la circulación de calles. Se debe a que Bynnon pasó a tener un único sentido entre Sáenz Peña y Blasco Ibáñez; mientras que Mitre hizo lo propio entre Blasco Ibáñez, sentido a la estación, y Pasaje Rocha.
Asimismo, las calles Manuel Dorrego, Esteban Echeverría, Erezcano (en un tramo), Ibáñez, 20 de Septiembre, José Sánchez y Thorne ahora van hacia una sola dirección.
🗑️ Profundizan la limpieza y avanza la recuperación y transformación de microbasurales en Brown👇 #Limpieza https://t.co/yJu7jqRISK
— Noticias De Brown (@debrownweb) January 30, 2026