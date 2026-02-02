Mar, 03/02/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2591
SOCIEDAD
lunes 2 de febrero de 2026

Establecieron nuevas paradas de colectivos en Mármol: ¿Dónde se detiene cada línea?


Los cambios entraron en vigencia hoy, lunes 2 de febrero. También, modificaron el sentido de algunas calles. Toda la información.

Almirante Brown estableció nuevas paradas en las líneas de colectivos en José Mármol. De esta manera, los vecinos deberán estar atentos para aguardar en el lugar correcto su unidad y optimizar tiempo.

Los cambios

Según indicaron desde la Comuna, estas modificaciones son para mejorar la seguridad vial y refuncionalizar el centro de la localidad. Comenzaron a regir desde este lunes, 2 de febrero.

Las nuevas paradas de colectivos estarán en:

Línea 278

Ramal B Lomas de Zamora:

  • 20 de Septiembre y Canale
  • Mitre y Arias
  • Mitro y Chayter
  • Mitre y King

Ramal C Lomas de Zamora:

  • Blasco Ibáñez y Canale
  • Echeverria y Sánchez
  • Mitre y Dorrego
  • Dorrego y Sánchez

B Banfield:

  • Blasco Ibáñez y Canale
  • Blasco Ibáñez y Amenedo

C Solano:

  • Echeverría y Sánchez
  • Mitre y Dorrego
  • Dorrego y Sánchez
  • 20 de Septiembre y Canale
  • 20 de Septiembre y  Bynnon

 

Línea 384

Ramal 2 Adrogué:

  • Mitre y 20 de Septiembre
  • Mitre y Arias
  • Mitre y Chayter
  • Mitre y King
  • Mitre e Irigoyen
  • Mitre y Sáenz Peña

 

Línea 505

Ramal 4 Adrogué:

  • Mitre y Sáenz Peña

 

Línea 406

Ramal Ramos Mejía:

  • Blasco Ibáñez y Mitre
  • Mitre y Arias
  • Mitre y Chayter
  • Mitre y King
  • Mitre e Irigoyen
  • Mitre y Sáenz Peña
  • Mitre y Dorrego
  • Dorrego y Sánchez
  • Laserre y Bernardi
  • Erezcano y Amenedo
  • Erezcano y Canale

 

Línea 436

Ramal Arias y Bynnon:

  • 20 de septiembre y Mitre
  • Mitre y Arias
  • Arias y Bynnon

 

Línea 514

B Loma Verde

  • Jacinto Calvo y Bynnon

 

Línea 506

Ramal Glew:

  • Mitre y 20 de Septiembre
  • Mitre y Arias
  • Mitre e Irigoyen
  • Mitre y Sáenz Peña

 

Más modificaciones

José Mármol, por otro lado, también vivió cambios en la circulación de calles. Se debe a que Bynnon pasó a tener un único sentido entre Sáenz Peña y Blasco Ibáñez; mientras que Mitre hizo lo propio entre Blasco Ibáñez, sentido a la estación, y Pasaje Rocha.

Asimismo, las calles Manuel Dorrego, Esteban Echeverría, Erezcano (en un tramo), Ibáñez, 20 de Septiembre, José Sánchez y Thorne ahora van hacia una sola dirección.

