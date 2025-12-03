Estudiantes ganadores del programa “Jóvenes Innovando” viajaron a Mar del Plata

Partieron de Adrogué. La comitiva estaba compuesta por 120 personas, entre alumnos, docentes y coordinadores. La información.

Estudiantes de las seis escuelas ganadoras del programa municipal “Jóvenes Innovando”, partieron rumbo a Mar del Plata. El certamen convocó a estudiantes de 6° año a presentar proyectos, luego se los evaluó y se eligió a los mejores.

¿Cómo fue?

Los alumnos partieron desde el frente a la plaza Brown. La comitiva estaba compuesta de 120 personas, entre alumnos, docentes y coordinadores. Pertenecen a las escuelas secundarias N° 20, de San Francisco de Asís; 26, de Glew; 39, de Adrogué; 52 y 57, de Ministro Rivadavia; y la técnica N° 3, de Claypole.

Impulsado por el Instituto Municipal de las Juventudes, el certamen convocó a estudiantes de 6° año a presentar proyectos vinculados con distintas temáticas. Luego un jurado compuesto por autoridades municipales seleccionó a los ganadores.

Según informaron, el objetivo del concurso es promover la participación y el trabajo en equipo, fortaleciendo la conciencia juvenil sobre la realidad escolar y comunitaria. Con ello, se buscó consolidar el sentido de pertenencia, el cuidado de las instituciones y la presencia activa de políticas públicas que acompañen las aspiraciones de los estudiantes.

“Para nosotros es fundamental que los jóvenes tengan espacios donde puedan expresar lo que piensan y transformar esas ideas en proyectos concretos. Este viaje es un reconocimiento al esfuerzo colectivo de cada comunidad educativa”, sostuvo Mariano Cascallares.

Acompañaron la actividad la subsecretaria de Educación, Gabriela Vranic, y la directora del Instituto Municipal de las Juventudes, Daniela Señorelli.