Extendieron el acuerdo de precios con farmacias: ¿Qué medicamentos y productos incluye?

La propuesta estará disponible durante todo el mes en diferentes puntos de Brown. Los detalles.

Para continuar cuidando el bolsillo de los vecinos, Almirante Brown renovó el acuerdo de precios con farmacias locales. De esta manera, se podrá acceder durante todo septiembre a medicamentos y elementos de cuidados básicos a precios más accesibles.

¿Qué productos?

Algodón clásico 300g: $3200

300g: $3200 Agua D´Alibour 100ml : $1200

: $1200 Agua oxigenada 10vol x 100ml: $900

$900 Alcohol boricado : $1200

: $1200 Bicarbonato de sodio x250g: $3600

$3600 Clotrimazol de crema (funguicida): $6300

$6300 Diclofenac en gel x50g: $6500

$6500 Lodatadina por 10 comprimidos : $2000

: $2000 Fluconazol (funguicida) 150 mg: $3500

$3500 Gasa estéril N°5 10x10 cm: $4300

$4300 Guantes de látex x2: $300

$300 Ibuprofeno 400mg en tira: $1300

$1300 Ibuprofeno pediátrico 2%: $4000

$4000 Termómetro digital: $4500

$4500 Test de embarazo: $3000

$3000 Jarabe para la tos genérico: $5000

$5000 Iodopovidona solución tópica 60ml: $5800

$5800 Omeprazol 20mg x14: $2000

$2000 Peine dientes de acero liendres: $5700

$5700 Paracetamol 500mg x10: $1700

$1700 Venda tipo Cambric de 10 cm : $1200

: $1200 Cinta adhesiva hipoalergénica con racionador 2,5cm: $2200

$2200 Repelente de mosquitos chico familiar en aerosol: $5500

$5500 Vaselina líquida 150ml: $3200

$3200 Vaselina sólida x60g: $3000

¿Dónde comprarlos?

Según indicaron desde la Comuna, podrán adquirirse dichos medicamentos y productos durante todo septiembre o hasta agotar stock en las siguientes farmacias:

Adrogué:

Plaza Adrogué (plaza Adrogué 32)

(plaza Adrogué 32) Grossi (avenida Espora 97)

(avenida Espora 97) Macco (30 de Septiembre 4905)

Burzaco:

Minetti (Prieto 1390)

(Prieto 1390) Winnik (avenida Yrigoyen 14.282)

Claypole:

Klimher (avenida 17 de Octubre 1130)

(avenida 17 de Octubre 1130) Rava (Marconi 798)

Don Orione:

Álvarez (Calle 7, Manzana F casa 20)

Glew:

Montes Vivas (avenida Yrigoyen 19.599)

(avenida Yrigoyen 19.599) Ceballos (Sarmiento y Ruta 210)

(Sarmiento y Ruta 210) Fullfarma Glew (avenida Yrigoyen 20.906)

(avenida Yrigoyen 20.906) MF Los Álamos (Aguirre 2655)

(Aguirre 2655) Kellertas (Sarmiento 74)

Longchamps:

Gurtubay (Kellertas 227)

(Kellertas 227) Priano (avenida Yrigoyen 18.103)

(avenida Yrigoyen 18.103) Fullfarma Nueva Fulchi (Boulogne Sur Mer 1301)

(Boulogne Sur Mer 1301) Fullfarma Berlín (avenida Berlín 2)

(avenida Berlín 2) Lujilde (Alsina 838)

(Alsina 838) Serra (M. de Tieghi 1806)

(M. de Tieghi 1806) Pazzaglini (avenida Yrigoyen 17.558)

Malvinas Argentinas:

Álvarez (Moyano 1315)

Ministro Rivadavia:

Fullfarma Rivadavia (25 de Mayo 895)

Rafael Calzada:

Muñoz (Catamarca 2596)

(Catamarca 2596) Saffirio (avenida San Martín 3856)

San José:

Álvarez (Jujuy, esquina Vértiz)