Extendieron el acuerdo de precios con farmacias: ¿Qué medicamentos y productos incluye?

La propuesta estará disponible durante todo el mes en diferentes puntos de Brown. Los detalles.
Para continuar cuidando el bolsillo de los vecinos, Almirante Brown renovó el acuerdo de precios con farmacias locales. De esta manera, se podrá acceder durante todo septiembre a medicamentos y elementos de cuidados básicos a precios más accesibles.
¿Qué productos?
- Algodón clásico 300g: $3200
- Agua D´Alibour 100ml: $1200
- Agua oxigenada 10vol x 100ml: $900
- Alcohol boricado: $1200
- Bicarbonato de sodio x250g: $3600
- Clotrimazol de crema (funguicida): $6300
- Diclofenac en gel x50g: $6500
- Lodatadina por 10 comprimidos: $2000
- Fluconazol (funguicida) 150 mg: $3500
- Gasa estéril N°5 10x10 cm: $4300
- Guantes de látex x2: $300
- Ibuprofeno 400mg en tira: $1300
- Ibuprofeno pediátrico 2%: $4000
- Termómetro digital: $4500
- Test de embarazo: $3000
- Jarabe para la tos genérico: $5000
- Iodopovidona solución tópica 60ml: $5800
- Omeprazol 20mg x14: $2000
- Peine dientes de acero liendres: $5700
- Paracetamol 500mg x10: $1700
- Venda tipo Cambric de 10 cm: $1200
- Cinta adhesiva hipoalergénica con racionador 2,5cm: $2200
- Repelente de mosquitos chico familiar en aerosol: $5500
- Vaselina líquida 150ml: $3200
- Vaselina sólida x60g: $3000
¿Dónde comprarlos?
Según indicaron desde la Comuna, podrán adquirirse dichos medicamentos y productos durante todo septiembre o hasta agotar stock en las siguientes farmacias:
Adrogué:
- Plaza Adrogué (plaza Adrogué 32)
- Grossi (avenida Espora 97)
- Macco (30 de Septiembre 4905)
Burzaco:
- Minetti (Prieto 1390)
- Winnik (avenida Yrigoyen 14.282)
Claypole:
- Klimher (avenida 17 de Octubre 1130)
- Rava (Marconi 798)
Don Orione:
- Álvarez (Calle 7, Manzana F casa 20)
Glew:
- Montes Vivas (avenida Yrigoyen 19.599)
- Ceballos (Sarmiento y Ruta 210)
- Fullfarma Glew (avenida Yrigoyen 20.906)
- MF Los Álamos (Aguirre 2655)
- Kellertas (Sarmiento 74)
Longchamps:
- Gurtubay (Kellertas 227)
- Priano (avenida Yrigoyen 18.103)
- Fullfarma Nueva Fulchi (Boulogne Sur Mer 1301)
- Fullfarma Berlín (avenida Berlín 2)
- Lujilde (Alsina 838)
- Serra (M. de Tieghi 1806)
- Pazzaglini (avenida Yrigoyen 17.558)
Malvinas Argentinas:
Ministro Rivadavia:
- Fullfarma Rivadavia (25 de Mayo 895)
Rafael Calzada:
- Muñoz (Catamarca 2596)
- Saffirio (avenida San Martín 3856)
San José:
- Álvarez (Jujuy, esquina Vértiz)