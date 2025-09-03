Fabricación de pastas, pedicuría, kick boxing, meditación y GAP, los cursos de Don Orione

Las clases son gratuitas. Las inscripciones ya están abiertas y son presenciales. ¿Cómo anotarse?
Con el objetivo de ampliar la grilla de actividades y capacitaciones, Don Orione lanzó nuevos cursos con alta convocatoria. Se trata de pedicuría, kick boxing, meditación, GAP y un taller de pastas. Todos son gratuitos y requieren anotarse previamente.
Las clases se dictarán en el CIC de dicho barrio, ubicado en la intersección de la avenida Eva Perón y Río Carcarañá, al lado del CAPS 12.
La oferta es la siguiente:
Según explicaron desde la organización, las inscripciones ya se encuentran abiertas. Quienes deseen formar parte deberán acercarse presencialmente a la entidad, de lunes a viernes, de 9 a 14 hs. Tendrán que presentar fotocopia del DNI.
