Fabricación de pastas, pedicuría, kick boxing, meditación y GAP, los cursos de Don Orione

Las clases son gratuitas. Las inscripciones ya están abiertas y son presenciales. ¿Cómo anotarse?

Con el objetivo de ampliar la grilla de actividades y capacitaciones, Don Orione lanzó nuevos cursos con alta convocatoria. Se trata de pedicuría, kick boxing, meditación, GAP y un taller de pastas. Todos son gratuitos y requieren anotarse previamente.

¿Cuándo será?

Las clases se dictarán en el CIC de dicho barrio, ubicado en la intersección de la avenida Eva Perón y Río Carcarañá, al lado del CAPS 12.

La oferta es la siguiente:

Pedicuría : martes de 9 a 11 hs . Inicia el 16/9.

: . Inicia el Kick boxing : martes de 13 a 14 hs . Comienza el 16/9.

: . Comienza el Meditación : jueves de 14 a 15 hs. Arranca el 18/9

: Arranca el Gap : lunes y miércoles de 10:30 a 11:30 hs. Inicia el 15/9.

: Inicia el Taller de pastas: viernes de 9 a 11 hs. Comienza el 12/9

Según explicaron desde la organización, las inscripciones ya se encuentran abiertas. Quienes deseen formar parte deberán acercarse presencialmente a la entidad, de lunes a viernes, de 9 a 14 hs. Tendrán que presentar fotocopia del DNI.