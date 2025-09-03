Mié, 03/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2438
CULTURA
miércoles 3 de septiembre de 2025

Fabricación de pastas, pedicuría, kick boxing, meditación y GAP, los cursos de Don Orione


Las clases son gratuitas. Las inscripciones ya están abiertas y son presenciales. ¿Cómo anotarse?

Con el objetivo de ampliar la grilla de actividades y capacitaciones, Don Orione lanzó nuevos cursos con alta convocatoria. Se trata de pedicuría, kick boxing, meditación, GAP y un taller de pastas. Todos son gratuitos y requieren anotarse previamente.

 

¿Cuándo será?

Las clases se dictarán en el CIC de dicho barrio, ubicado en la intersección de la avenida Eva Perón y Río Carcarañá, al lado del CAPS 12.

La oferta es la siguiente:

  • Pedicuría: martes de 9 a 11 hs. Inicia el 16/9.
  • Kick boxing: martes de 13 a 14 hs. Comienza el 16/9.
  • Meditación: jueves de 14 a 15 hs. Arranca el 18/9
  • Gap: lunes y miércoles de 10:30 a 11:30 hs. Inicia el 15/9.
  • Taller de pastas: viernes de 9 a 11 hs. Comienza el 12/9

Según explicaron desde la organización, las inscripciones ya se encuentran abiertas. Quienes deseen formar parte deberán acercarse presencialmente a la entidad, de lunes a viernes, de 9 a 14 hs. Tendrán que presentar fotocopia del DNI.

 

