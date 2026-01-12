Falleció el "Tano" Raimundo, un referente del fútbol y la política local

Ascendió con Brown dos veces como jugador y DT. Dirigió además a San Martín y Claypole. También fue funcionario municipal en varias gestiones y precandidato a intendente.

La comunidad deportiva local está de luto. Se debe a que falleció en las últimas horas Daniel Raimundo, quien fue jugador y director técnico en varios de los clubes del distrito. Tenía 68 años.

Su historia

El “Tano” es una parte importante en la historia grande de Brown de Adrogué. Vistió la camiseta en más de 200 partidos e integró el plantel que se coronó campeón de la Primera D en 1980.

Años más tarde, se convirtió en el primer jugador que ascendió también como entrenador: llevó al club por primera vez a la por entonces B Metropolitana en 1997. Su último paso por el “Tricolor” fue en 2007.

Además de su relación con el conjunto de Adrogué, Raimundo estuvo vinculado a otras instituciones de Brown y la Región. Su trayectoria incluye San Martín de Burzaco, Claypole, Los Andes y Temperley.

El “Tano”, dejando de lado su carrera deportiva, fue también funcionario municipal, ya que se desempeñó como director y subsecretario de tránsito. Asimismo, fue precandidato a intendente en Almirante Brown con Duhalde.

A raíz de su muerte, decenas de personas le dedicaron sentidas palabras en las redes sociales para despedirlo. “Profunda tristeza me provoca esta noticia. Mi más sentido pésame a toda la familia y seres queridos del inolvidable Tano Raimundo", expresó un vecino.

"Descansa en paz y gracias por el ascenso", señaló un fanático de Ferro, equipo donde fue el último entrenador en conseguir subir de categoría hasta la fecha. Por otro lado, un hincha de Brown enfatizó en que estará siempre "en todos los corazones del pueblo Tricolor".

En tanto, desde el conjunto de Adrogué, le dedicaron un emotivo posteo "Abrazamos a toda su familia, amigos y compañeros en este difícil momento. El Tano tendrá para toda la historia un ADN Tricolor. Logró el ascenso como jugador y DT. Gracias Tano por tanto. Hasta siempre", escribieron en sus redes sociales.

Asimismo, Mariano Cascallares se expresó a través de X sobre esta triste noticia: "Recibí con dolor la noticia de la partida de Daniel "El Tano" Raimundo, amigo, compañero e integrante de nuestro equipo de la Municipalidad de Almirante Brown"