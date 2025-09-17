Falleció Jorge Manteiga, un querido farmacéutico de San José

Vecinos, clientes y allegados se volcaron en las redes para recordarlo. Los detalles.

Profundo dolor en San José. Se debe al fallecimiento de Jorge Manteiga, un querido vecino que llevó adelante durante décadas una de las farmacias más concurridas de la zona.

La despedida

El browniano era el propietario del comercio ubicado en la esquina de Salta y Divisoria. Farmacéutico de alma, toda su vida llevó adelante el lugar y supo ganarse en corazón de cada uno de sus clientes, quienes destacan su solidaridad, generosidad y gran empatía.

La triste noticia de su muerte circuló rápidamente por redes sociales. “Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de Jorge Manteiga, dueño de Farmacia Manteiga, quien estuvo por más de 30 años en esta localidad”, indicaron.

Por ese mismo medio, los vecinos que se enteraron de la pérdida le dedicaron unas sentidas palabras. “Que triste, una persona tan buena, siempre sonriendo y atento cuando iba a comprar”, “¡Excelente farmacéutico, gran ser humano!”, “Bien dicen que el Barba quiere los buenos a su lado”, expresaron algunos.

"Lamentamos la pérdida de Jorge, un destacado ciudadano y comerciante de San José que deja un legado de trabajo serio y comprometido, como así el mejor de los recuerdos", señaló Mario Fuentes, presidente de la ONG Compromiso Ciudadano y dirigente browniano.

Sumando a ello, más clientes trasladaron su cariño a las redes sociales. “Nunca olvidaré el día que me dio el jarabe para mi bebé cuando no me alcanzaba para pagar. Me dijo que no me preocupe y que se lo pague cuando pueda. Empático como pocos”, “Que persona tan generosa, si no llegabas te daba igual la medicación”, recordaron.