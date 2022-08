Familiares de pacientes fallecidos protestarán frente al Sanatorio Modelo Burzaco

La convocatoria fue por redes sociales. "No son muertes aisladas. Hay abuelos atados, sin comida y sin agua, maltrato y altas que no debieron darse”, denunciaron a De Brown.

En reclamo de justicia, familiares de pacientes fallecidos en el Sanatorio Modelo Burzaco realizarán una protesta frente a sus instalaciones. Será este viernes, 12 de agosto, a partir de las 16 hs.

La manifestación

Será en la avenida Tomás Espora 3250. Fue convocada, a través de redes sociales, por vecinos que perdieron a sus seres queridos. Advirtieron que fue raíz de la “mala atención, negligencia o abandono” sufrido en el lugar.

“A mi mamá la mataron ahí. Ella entró el 1 de enero por una insuficiencia respiratoria y fue empeorando. No la asistieron, nos mintieron y encima le dieron el alta cuando no podía respirar y necesitaba oxígeno”, expresó su hija, Rocío Curiman, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Y agregó: “Cuando volvió a casa estaba mal. Sólo le mandaron unos paf y tratamiento. No comía, tomaba líquido, así estuvo tres días y falleció de un paro cardiorrespiratorio. Después, hablando con médicos, me explicaron que ese ataque no se desencadena en dos o tres días, sino que fue el resultado de las jornadas previas donde no recibió el oxígeno que debía”.

Tras la perdida, la vecina de Longchamps reclamó la historia clínica de su madre, pero no obtuvo la respuesta esperada. “No me la querían dar. Recién me la entregaron hace dos meses y toda truchada, cambiada. Tengo las pruebas. Por eso, denunciamos abandono y negligencia”.

Uno de tantos

Rocío admitió que casos con el suyo hay “muchos” y “seguirán creciendo mientras no se tomen medidas urgentes”. “No son muertes aisladas, la cantidad es enorme y constante. Hay personas con altas que no debieron darse, maltrato, abuelos atados, sin comida y sin agua”, contó.

En este marco, la browniana recordó uno de los últimos audios que pudo enviarle su madre. “Me decía que le estaban por colocar una vía en el cuello con medicación que era de la paciente de al lado. Ella estaba durmiendo, se despertó y los frenó”, confió.

Y finalizó: “Buscamos que se intervenga en el lugar y hagan algo. Los directivos son los que fallan. Queremos un cambio, esto no puede seguir más así. Hay seres humanos ahí adentro. Lamentablemente, si alguno se salvó o lo atendieron bien, fue por pura suerte”.