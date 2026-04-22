Advierten por una estafa con falsas boletas de Metrogas

Los ciberdelincuentes usan códigos QR para robar datos bancarios. ¿Cómo es el engaño?

Una nueva modalidad de estafa comenzó a circular en los últimos días y tiene como blanco a usuarios del servicio de gas. Se trata de falsas notificaciones de deuda que simulan ser las oficiales de MetroGas. Con ello, se busca acceder a información personal y vaciar cuentas bancarias.

¿Cómo funciona?

Los damnificados reciben en sus domicilios una supuesta advertencia de corte de suministro por falta de pago. El aviso les indica que deben regularizar la situación de manera urgente y se incluye un QR para abonar o gestionar un plan de cuotas.

En este sentido, el engaño surge al escanear ese código. En lugar de dirigir a un canal oficial, reenvía s los usuarios a una página falsa donde se solicitan datos personales. Con esa información, los ciberdelincuentes logran ingresar a las cuentas bancarias de los vecinos.

"Recuperá el servicio dentro de las próximas 24 horas hábiles. Para hacerlo, pagá la totalidad de tu deuda o solicitá un plan de pagos exclusivo a través de los siguientes medios", advierte uno los párrafos de esta boleta.

Uno de los aspectos que vuelve más creíble la maniobra es que el aviso menciona canales reales de la empresa. Esto genera dudas entre los usuarios sobre su autenticidad.

Atención

Frente a esto, desde MetroGas recuerdan que no solicitan pagos en el domicilio ni piden códigos de verificación por teléfono. Además, recomiendan utilizar únicamente vías oficiales que podrán encontrar en su página oficial: www.metrogas.com.ar.