¡Felicidades, Tambero!: Claypole cumplió 102 años de pasión

El club adelantó que los festejos serán el próximo 18 de octubre, mientras que compartió un video que repasa su historia. Miralo acá.

Se puso en marcha octubre, un mes especial para los hinchas de Claypole. Se debe a que el club conmemoró el pasado miércoles, 1 de octubre, sus 102 años de historia. Gracias al esfuerzo por parte de los socios, se convirtió en una de las instituciones más importante del distrito.

Si bien disputará un encuentro de local este fin de semana, desde el “Tambero” confirmaron que el festejo será el 18 del corriente mes y que, próximamente, brindarán más información. Asimismo, realizaron un video que rememora parte de su historia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Claypole (@caclaypole)

Su recorrido

Fundado el 1 de octubre de 1923, Claypole cumple un rol fundamental, no sólo en lo deportivo sino también en lo social ya que cientos de chicos practican actividades dentro del club. Algunos de ellas son: fútbol, básquet, handball, vóley y artes marciales.

Sus colores dan cuenta de una gira que el Sunderland de Inglaterra había realizado por Buenos Aires en 1923 con la camiseta negra y blanca. A su vez su estadio lleva el nombre de Rodolfo Capocasa, uno de los presidentes más importantes que tuvo ya que fue el impulsor para que los brownianos jugasen profesionalmente desde 1978.

En su vitrina, el equipo cuenta con tres ascensos de la “D” a la “C” en 1986, 96/97; el último en 2021, año en que enfrentó a Boca Juniors por Copa Argentina. En el torneo más federal del país también hizo una gran campaña en 2023, donde eliminó a Newell's y cayó con Belgrano de Córdoba.

La actualidad

En cuanto a lo edilicio, la institución se encuentra en constante crecimiento. En 2023, inauguraron un playón multideportes y los nuevos vestuarios, entre otras obras, en el estadio Rodolfo Capocasa. Mientras que este año avanza con trabajos en las inmediaciones del mismo.