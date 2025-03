Femicidio de Noelia Torres: “Exigimos cadena perpetua”

Así lo afirmaron sus amigas, quienes crearon una cuenta de Instagram para visibilizar el caso. Los detalles.

Se cumplieron doce días del femicidio de Noelia Torres, la vecina de Burzaco que fue encontrada sin vida en su domicilio. Por el caso, su vecino está detenido como el único autor del asesinato. Los allegados de la browniana exigen cadena perpetua.

¿Qué dijeron?

Tras el crimen ocurrido el pasado 8 de marzo, cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, sus amigas crearon el Instagram @JusticiaXNoe para “visibilizar el asesino y dar a conocer más sobre ella”.

"La estábamos buscando. Fuimos hasta su casa y le gritamos, pero no tuvimos respuesta. Buscamos otras llaves y, al entrar, estaban puestas las suyas. Ahí dijimos que algo pasó", afirmaron desde su círculo íntimo a www.deBrown.com.ar.

En tanto, continuaron: "Llamamos al 911 y a los Bomberos. Entraron al departamento y nos confirmaron que a Noelia la habían matado. A pesar del dolor y lo terrible que era confirmar eso, esperábamos que me digan que era muerte súbita".

Según relataron, luego de indicarles que se trató de un homicidio, descendieron a la fachada del departamento y, "media hora después, ese vecino bajó y estaba en la puerta". "Ahí lo detienen y se lo llevan. Se entendía que era sospechoso porque tenía marcas y estaba con manchas de sangre"

En esa línea, enfatizaron en que a la vecina de Burzaco la “asesinaron un 8 de marzo", en una jornada donde miles de mujeres luchan por la igualdad. "La mataron por odio y porque un hombre puede matar a una mujer cuando quiere y cómo sea", subrayaron.

Si bien el implicado está detenido por el femicidio, las amigas exigen "cadena perpetua". Asimismo, aseguran que la cuenta de Instagram @JusticiaXNoe es "lo mínimo" que pueden hacer para "sentir que se ayuda en la espera del juicio”

Noelia tenía 34 años, era radióloga y este año arrancaba a cursar una nueva carrera: prótesis dental. "Fue a una sola clase. Era hija, tía, amiga, hermana y cuñada. Le gustaba correr, viajaba sola y teníamos un viaje programado a fin de abril”, lamentaron las amigas.

El caso

El asesinato tuvo lugar en un departamento ubicado en Alsina 1100, frente al Sanatorio Burzaco. Tras ser alertados por un llamado al 911, los efectivos policiales encontraron el cadáver en el interior de la vivienda.

En el lugar del crimen, los peritos de la Policía Científica determinaron que el cuerpo presentaba heridas de arma blanca en el rostro, en ambas manos y en el muslo izquierdo.

El principal sospechoso es un vecino, de 20 años, aprehendido por las fuerzas de seguridad. Al momento de la detención, poseía manchas de sangre en las manos y diferentes lesiones en el cuello y rostro. Asimismo, le secuestraron de su domicilio sábanas y dos cuchillos con restos de sangre.

“Noelia no discutía, ni a los gritos ni nada. Tenían intercambios para llegar a un acuerdo porque el gato pasaba de departamento. Pero eso no tiene nada que ver con lo que pasó. Ella y este vecino no entraban ni por la misma puerta”, detallaron sus amigas.

Por último, sentenciaron: “Ahí es dónde decimos qué pasa con este vecino. El gato estaba vivo. El odio era con Noelia. La mató porque estaba obsesionado o anda a saber por qué. Eso lo determinará la Justicia. Por como sabemos que se dan los femicidio, es porque sí. Porque pudo”.

El caso está siendo investigado por el fiscal Leonardo Kaszewski, de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 2 de Lomas de Zamora, quien caratuló la causa como “femicidio”.