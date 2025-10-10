Femicidio de Noelia Torres: “Ya está todo encaminado para el juicio”

Así lo informaron sus allegados en diálogo con De Brown. Si bien aún no hay una fecha programada, ya elevaron el caso. La información.

A siete de meses del crimen de Noelia Torres, se conocieron novedades del caso. La joven de Burzaco fue asesinada en su departamento. Por el hecho, había quedado detenido su vecino César Ezequiel Florentín.

El Juzgado de Garantías de Lomas de Zamora elevó la causa a juicio oral y público. “Nos dijeron que ya estaba todo encaminado. Ya no hay más pruebas por tomar”, informaron allegados de la víctima en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Si bien no hay aún una fecha anunciada para el proceso judicial, se espera que se desarrolle a fin de año. La investigación está en manos del fiscal José Luis Juárez, de la Unidad Funcional de Instrucción N°12, especializada en violencia de género.

El caso

El 8 de marzo pasado, Florentín de 21 años habría saltado por el balcón lindero del departamento de Noelia. Una vez dentro, creen que primero habría intentado abusarla sexualmente y, al no poder concretarlo, la mató. Al momento de la detención, poseía cortes en el cuello.

Asimismo, en un allanamiento que se realizó en la vivienda del sospechoso, le secuestraron además un cuchillo tipo carnicero y otro más estilo tramontina. Está acusado de “homicidio agravado por ensañamiento, alevosía o insidia de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género”.