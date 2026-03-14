Ferias, Castelforte y el aniversario de Solano: ¿Qué actividades habrá este finde en Brown?

Conocé la grilla completa.

Llega un nuevo fin de semana y Almirante Brown está listo para vivirlo a lo grande. Para seguir aprovechando los días cálidos, ofrecerá a los vecinos una agenda cultural repleta de actividades gratuitas para vivir en familia o con amigos.

¿Cuáles son?

Paseo de compras

Feria de productores rurales : se realizará este sábado, 14 de marzo , en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo 1000). De 10 a 16 hs , habrá frutas , verduras , huevos de campo , frutos secos , embutidos , chacinados , artesanías , indumentaria de diseño y mucho más.

: se realizará este , en la (Juan B. Justo 1000). De , habrá , , , , , , , y mucho más. Encuentro de emprendedores y gastronomía: en marco de los festejos por el aniversario de Solano, desembarcó el viernes y permanecerá hasta el domingo 15 en la plaza 13 de Julio (Margarita y Rosa). Las jornadas serán desde las 16 hs.

Actividades

Sábado 14

Wargames : la Biblioteca Esteban Adrogué (La Rosa 974) será escenario de un torneo Warhammer 40K con 2000 puntos en juego. Arrancará a las 10 hs . Los cupos son limitados , por lo cual recomendaron contactarse al Instagram @baal40k para asegurar su lugar.

: la (La Rosa 974) será escenario de un torneo con en juego. Arrancará a las . Los son , por lo cual recomendaron contactarse al para asegurar su lugar. Aniversario de Solano : la localidad cumplió 77 años y lo festejará en la plaza 13 de Julio . A partir de las 16 hs , los vecinos encontrarán una variada oferta de comidas , puestos de emprendedores y shows . Esta jornada serán de rock y urbano con “La Baluarte”, “Chakis”, “Circo Calavera” y “Spirulina 600 mg”.

: la localidad cumplió y lo festejará en la . A partir de las , los vecinos encontrarán una variada , puestos de y . Esta jornada serán de con “La Baluarte”, “Chakis”, “Circo Calavera” y “Spirulina 600 mg”. Visita a Castelforte : el castillo de Adrogué , ubicado en Rosales 1521, volverá a abrir sus puertas . Desde las 16 hs , quienes asistan podrán disfrutar una charla histórica y recorrer los túneles y el museo . El ingreso es por orden de llegada . La actividad tendrá un bono contribución de $5mil por person a, que se destinará al sostenimiento del lugar.

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Domingo 15

Aniversario de Solano : la celebración por los 77 años de la localidad continuará, a partir de las 16 hs, en la plaza 13 de Julio . Además del encuentro de emprendedores y gastronomía, se presentarán en vivo artistas de folklore y danza . Se trata de "Grupo Raíces" y "Ballet Irupe"; "Trío San Francisco" y "Ballet Argentino de Quilmes"; "Trasumante"; "NaypafolkM"; "Luz del Amanecer" y "Ballet Ancha Sumay"; y "Los Méndez" y "Ballet Mi Esperanza".

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