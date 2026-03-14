Ferias, Castelforte y el aniversario de Solano: ¿Qué actividades habrá este finde en Brown?

Conocé la grilla completa.
Llega un nuevo fin de semana y Almirante Brown está listo para vivirlo a lo grande. Para seguir aprovechando los días cálidos, ofrecerá a los vecinos una agenda cultural repleta de actividades gratuitas para vivir en familia o con amigos.
¿Cuáles son?
Paseo de compras
- Feria de productores rurales: se realizará este sábado, 14 de marzo, en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo 1000). De 10 a 16 hs, habrá frutas, verduras, huevos de campo, frutos secos, embutidos, chacinados, artesanías, indumentaria de diseño y mucho más.
- Encuentro de emprendedores y gastronomía: en marco de los festejos por el aniversario de Solano, desembarcó el viernes y permanecerá hasta el domingo 15 en la plaza 13 de Julio (Margarita y Rosa). Las jornadas serán desde las 16 hs.
Actividades
Sábado 14
- Wargames: la Biblioteca Esteban Adrogué (La Rosa 974) será escenario de un torneo Warhammer 40K con 2000 puntos en juego. Arrancará a las 10 hs. Los cupos son limitados, por lo cual recomendaron contactarse al Instagram @baal40k para asegurar su lugar.
- Aniversario de Solano: la localidad cumplió 77 años y lo festejará en la plaza 13 de Julio. A partir de las 16 hs, los vecinos encontrarán una variada oferta de comidas, puestos de emprendedores y shows. Esta jornada serán de rock y urbano con “La Baluarte”, “Chakis”, “Circo Calavera” y “Spirulina 600 mg”.
- Visita a Castelforte: el castillo de Adrogué, ubicado en Rosales 1521, volverá a abrir sus puertas. Desde las 16 hs, quienes asistan podrán disfrutar una charla histórica y recorrer los túneles y el museo. El ingreso es por orden de llegada. La actividad tendrá un bono contribución de $5mil por persona, que se destinará al sostenimiento del lugar.
- Jornada de salud integral para las mujeres: será a las 9 hs, en el Parque Ramón Carrillo, ubicado en Erezcano 1850, en el límite entre Adrogué y Rafael Calzada. Habrá talleres de yoga y meditación, una correcaminata y juegos interactivos. Además de testeos de salud, sorteos y premios.
Domingo 15
- Aniversario de Solano: la celebración por los 77 años de la localidad continuará, a partir de las 16 hs, en la plaza 13 de Julio. Además del encuentro de emprendedores y gastronomía, se presentarán en vivo artistas de folklore y danza. Se trata de "Grupo Raíces" y "Ballet Irupe"; "Trío San Francisco" y "Ballet Argentino de Quilmes"; "Trasumante"; "NaypafolkM"; "Luz del Amanecer" y "Ballet Ancha Sumay"; y "Los Méndez" y "Ballet Mi Esperanza".
- Mujeres en el arte: se llevará adelante en la Casa de la Cultura de Adrogué. Comenzará a las 18:30 hs. La propuesta mostrará distintas expresiones artísticas que ponen en valor las voces, miradas y experiencias de las mujeres. Habrá danza, canto, pintura y narración.