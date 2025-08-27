Finaliza la primera etapa de la renovación integral de Ruta 4

Las tareas se extienden desde la avenida Espora hasta Donato Álvarez. ¿En qué consistió?

La primera etapa de la renovación integral y equipamiento de la Ruta 4 está finalizando. Los trabajos abarcan en el tramo que une el límite con Quilmes en San Francisco Solano hasta la rotonda El Vapor. Atraviesa las localidades de San Francisco Solano, Claypole, Don Orione y Burzaco.

¿Cómo fueron?

Incluyó el tendido de 81.192 metros cuadrados de carpeta asfáltica y la construcción de 12.172 metros lineales de cordón cuneta.

Entre los trabajos realizados se destacan la puesta en valor del puente de Claypole. Allí, se utilizaron 4.138 metros cuadrados de hormigón para bacheo, se renovaron 3.000 metros lineales de barandas protectoras y se efectuaron mejoras en las juntas.

La modernización integral abarcó el cambio de 253 luminarias y la instalación de 65 columnas con tecnología led. Se sumó el recambio de los sistemas semafóricos y la sincronización de los existentes.

Asimismo, para mejorar la seguridad y accesibilidad se construyeron 315 rampas de acceso para personas con discapacidad, se realizaron dársenas de colectivos y se instalaron refugios para el transporte público. También se renovaron dos pasarelas peatonales.

En paralelo, se ejecutaron trabajos de parquizado, paisajismo y la demarcación horizontal de más de 8.900 metros cuadrados de pintura, con señalización de sendas peatonales, cordones cuneta y divisorias de carril. Abarcó el cambio de 184 metros cuadrados de cartelería vertical.

El proyecto contempló la adecuación hidráulica de la traza. Se extendieron más de 6.600 metros lineales de cañerías, que abarcan 15 cuencas con desembocadura en los arroyos Las Piedras, San Francisco y Las Perdices. Estas tareas incluyeron 14.891 metros cúbicos de excavación para conductos, 126 sumideros y 138 cámaras. Ello permitió redireccionar el escurrimiento pluvial y domiciliario que anteriormente afectaba la calzada.

Con estas obras, se solucionó una problemática histórica de anegamientos, aliviando zonas críticas mediante nuevos pluviales y la adecuación de los existentes, con pendientes calculadas que facilitan el escurrimiento del agua.

Avances

Las obras fueron ejecutadas de forma conjunta entre la Provincia y el Municipio. Según indicaron, “con esta renovación integral de la Ruta 4 se da respuesta a una demanda histórica de los vecinos.”.

Y agregaron: “Se mejora la seguridad vial, la iluminación, el escurrimiento pluvial y la conectividad entre localidades. Es un trabajo estratégico que cambia la vida cotidiana de miles de personas que circulan a diario por esta traza”.