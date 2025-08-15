Finde largo en Brown: ¿Cómo funcionarán la recolección de residuos y el tren Roca?

Conocé cómo se verán afectados los servicios por el feriado del 17 de agosto.

Comenzó un nuevo finde largo para gran parte de los brownianos. Es que debido al feriado del 17 de agosto por el aniversario del deceso de General San Martín, se declaró este viernes como “día no laborable”. Como consecuencia, los empleadores son los que tienen la potestad de decidir si le dan la jornada libre a sus trabajadores o no, salvo en bancos, seguros y actividades afines, que no brindarán atención al público.

Servicios

En este marco, una de las dudas que surgió es cómo iba a funcionar la recolección de residuos en Almirante Brown. En diálogo con www.deBrown.com.ar, desde el Municipio confirmaron que tanto hoy como el sábado el camión realizará su trayecto sin modificaciones.

Respecto al servicio de ferrocarriles, desde la empresa Trenes Argentinos confirmaron que todos los ramales circularán este viernes 15 con cronograma de sábado. En tanto, el resto del finde respetarán sus horarios habituales.

Ante cualquier duda o consulta, los pasajeros podrán comunicarse con la empresa al 0800-222-8736 o a través de su página oficial. Para ingresar, hacé clic aquí.