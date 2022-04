Finde XL: ¿Cómo funcionarán los trenes y el servicio de recolección en Brown?

Compartir en:

jueves 14 de abril del 2022

El cronograma habitual se verá afectado por Semana Santa. Los detalles.



A raíz de los feriados por la celebración de Semana Santa, los servicios de trenes y de recolección de residuos tendrán modificaciones en su esquema habitual.

El ferrocarril

Según indicaron desde Trenes Argentinos, el Ferrocarril General Roca circulará este jueves, 14 de abril, con el cronograma de los sábados. Por lo tanto, los brownianos que necesiten trasladarse deberán estar atentos a la siguiente grilla:

Constitución -Glew: la primera unidad partirá a las 4:10, mientras la última lo hará a las 22:28.

la primera unidad partirá a las 4:10, mientras la última lo hará a las 22:28. Constitución-Korn: sale a las 4:48 y su servicio final es a las 21:54.

sale a las 4:48 y su servicio final es a las 21:54. Glew - Constitución : comenzará el recorrido a las 4:06.

: comenzará el recorrido a las 4:06. Korn- Constitución: empieza 4:36 y su última unidad parte 22:13.

empieza 4:36 y su última unidad parte 22:13. Temperley-Bosques: el primer servicio será a las 4:30.

el primer servicio será a las 4:30. Constitución- Bosques (vía Temperley): iniciará a circular a las 05:34 y el último partirá a las 22:19.

iniciará a circular a las 05:34 y el último partirá a las 22:19. Constitución- F. Varela: parte 22:34 el último servicio.

parte 22:34 el último servicio. F. Varela- Constitución (vía Temperley): comienza a las 4:25.

comienza a las 4:25. Bosques- Constitución (vía Temperley) : empieza 4:41 y la unidad final sale a las 21:32.

: empieza 4:41 y la unidad final sale a las 21:32. Bosques- Temperley: el último servicio parte 22:57.

En tanto, este viernes 15 las unidades funcionarán como los domingos y feriados. Por lo tanto, los horarios serán:

Constitución -Glew: el primer tren parte a las 4:20 y el último 22:35.

el primer tren parte a las 4:20 y el último 22:35. Constitución - Korn: iniciará desde las 4:58 y saldrá el último a las 21:53.

iniciará desde las 4:58 y saldrá el último a las 21:53. Glew - Constitución : también empezará a las 4:20.

: también empezará a las 4:20. Korn- Constitución: comenzará a las 4:41 y brindará el servicio final a las 22:20.

comenzará a las 4:41 y brindará el servicio final a las 22:20. Constitución-Bosques: inicia 4:25 y termina 22:05.

inicia 4:25 y termina 22:05. Constitución-Ardigó: el último servicio es 22:31.

el último servicio es 22:31. F. Varela- Constitución (vía Temperley): sale a las 4:31.

sale a las 4:31. Bosques- Constitución (vía Temperley) : el primero iniciará a las 4:52 y tendrá su último servicio 22:10.

: el primero iniciará a las 4:52 y tendrá su último servicio 22:10. Bosques- Temperley: el trayecto final comenzará a las 22:48.

Recolección de basura

El servicio no funcionará el viernes 15. Como es habitual, el Municipio solicitó a los vecinos no sacar las bolsas de basura a la vía pública. Esto no sólo contribuirá con la limpieza sino que evitará posibles acumulaciones y anegamientos en caso de lluvias.