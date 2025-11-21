Vie, 21/11/2025 |
viernes 21 de noviembre de 2025

Finde XXL: ¿Cómo funcionarán los servicios de recolección de residuos en Brown?


Desde el Municipio detallaron el cronograma. Los detalles.

A raíz del Día de la Soberanía Nacional, Almirante Brown vivirá un nuevo fin de semana XXL. En este marco, informaron cómo funcionará la recolección de residuos durante estos días, un servicio esencial para los vecinos.

El cronograma

Desde el Municipio, detallaron que este viernes, 21 de noviembre, el camión circulará normalmente por todo el distrito. Lo mismo ocurrirá el sábado 22.

En tanto, el lunes 24 no habrá servicio. Como consecuencia, solicitaron que dicha jornada los vecinos no saquen las bolsas de basura a la vía pública.

