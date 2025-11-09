Firmaron un convenio para adquirir más maquinaria y equipamiento para Brown

Los rubricó el intendente Mariano Cascallares, junto al gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. Los detalles.

Almirante Brown firmó un contrato de leasing para la compra de bienes de capital como equipamiento, maquinaria y camiones. Esto permitirá que el Municipio continúe extendiendo sus servicios.

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, junto al gobernador Axel Kicillof y al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, firmaron el convenio.

"Gracias al trabajo articulado de la Provincia con los Municipios, nosotros contamos con cada vez más herramientas para continuar sumando bienes de capital como máquinas y equipos nuevos que nos posibilitan encarar nuevos trabajos en los barrios y en las localidades brownianas", indicó Cascallares.

Por su parte, Axel Kicillof sostuvo: “Sabemos que la situación económica es muy complicada en todos los municipios de la provincia y que no hay perspectivas de mejora si el Gobierno nacional no modifica sus políticas económicas”.

Y agregó: “Frente a ello, desde la Provincia fortalecemos esta iniciativa de la banca pública que permite a los distritos acceder a maquinarias y bienes de capital que son fundamentales para realizar las obras que llevan bienestar a las y los bonaerenses”.

Sobre el programa

A través de la “Línea Municipios 2025” de Provincia Leasing, los distritos acceden a una financiación del 100% y hasta 48 cuotas para la compra de equipos de salud, aparatos, equipamiento de construcción y vehículos. En el caso de los préstamos, serán destinados a la adquisición de móviles, maquinaria vial y equipamiento hospitalario.

En tanto, Cuattromo remarcó: “Aún en un contexto muy complejo para la actividad, el Banco Provincia sigue trabajando para acercar a todos los municipios las herramientas que sirvan para brindar soluciones concretas y mejorar el día a día de los bonaerenses”.

Esto se suma la una nueva flota de camiones, vehículos y maquinaria que adquirió recientemente la Comuna. El objetivo es seguir fortaleciendo los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Asimismo, el acuerdo rubricado en los últimos días permitirá profundizar la incorporación de insumos.