Fixture confirmado: Pucará y San Albano ya conocen a sus rivales para 2026

Los clubes del distrito se verán las caras en la 13° fecha. Los detalles.

Tras una temporada donde estuvieron lejos de la lucha por el ascenso, Pucará y San Albano dieron vuelta de página y pusieron el foco en el próximo torneo en la Primera División A. Se debe a que los clubes del distrito se preparan con el sueño de alcanzar el Top 14.

En esa línea, la URBA confirmó el fixture de la categoría para este año. El certamen se pondrá en marcha el 14 de marzo y se extenderá hasta el 24 octubre. A excepción de cuatro fechas por encuentros de Los Pumas, todas las jornadas serán a las 15:30 hs.

El torneo se disputará en una ronda de ida y vuelta, en las cuales se invertirán las localías. El equipo con más puntos se consagrará campeón y subirá directamente a la élite del rugby de Buenos Aires.

El segundo ascenso se definirá en un playoff entre los ubicados de 2° a 5° puesto. La semifinal se jugará el 31 de octubre y la final el 14 de noviembre. A contraparte, descenderán los últimos dos conjuntos de la tabla.

Sus caminos

Pucará, que terminó sexto en la temporada pasada, pondrá en marcha su camino en el 2026 frente a San Andrés como local. El siguiente fin de semana, en tanto, visitará a Gimnasia y Esgrima.

Tras asegurarse la permanencia en el repechaje, San Albano arrancará fuera de casa ante Gimnasia y Esgrima. Una semana después, se presentará contra Olivos en Corimayo. El "Rojo" y el "Tricolor" se verán las caras en la 13° fecha, con el primer enfrentamiento del año entre ambos a disputarse en Burzaco.

Fixtures completos

Pucará:

San Andrés

Gimnasia y Esgrima

Universitario de La Plata

Olivos

Pueyrredón

San Luis

San Fernando

Curupayti

Deportivo Francesa

Lomas Athletic

San Cirano

Hurling

San Albano

San Albano: