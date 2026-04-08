Forestaron más de mil plantas nativas durante el último año en Brown

Estas se ubican en espacios públicos, como son las nuevas obras de infraestructura. Los detalles.

Almirante Brown anunció que en el último año plantó más de un millar de nuevos ejemplares nativos, lo cual potenció al distrito como un pulmón verde en la Región. Esta tarea se enmarca en el Plan de Forestación de las localidades.

¿Cómo es?

Según indicaron desde la Comuna, la incorporación de especies nativas bonaerenses y parquizaciones no sólo se realiza en plazas; sino que además se generan “nuevos corredores verdes en boulevares y centros comerciales.

En este marco, se realizaron grandes plantaciones en el Viaducto “Papa Francisco”- especialmente en cercanías de la Rotonda Los Pinos de Burzaco. También en los nuevos pasos bajo nivel de Longchamps y Rafael Calzada.

En tanto, Cascallares destacó la tarea que se vienen llevando a cabo “desde el área de Diseño Urbano con las cuadrillas de embellecimiento donde se realiza la actividad de forestación y recuperación de espacios públicos con la incorporación de especies nativas”.

En paralelo, la Comuna potencia nuevos espacios públicos donde también se suman arborizaciones en sitios como los Parques Saludable Ramón Carrillo, de Don Orione y el de la Universidad Guillermo Brown, entre muchos otros.