Momento Nintendo: inauguraron un mural de Súper Mario Bros en Longchamps

La obra celebra los 40 años del icónico videojuego. ¿Dónde conocerla?

Súper Mario Bros, el icónico videojuego que marcó generaciones, cumple 40 años. En este escenario, se inauguró en Longchamps un mural alusivo que rinde homenaje a la cultura pop de los años 80 y transforma el espacio urbano en una escena cargada de nostalgia.

¿Dónde está?

La obra se ubica en Carlos Diehl 1512. Colores vibrantes y estética pixelada recrean este mundo virtual que marcó generaciones e invita a viajar a los años 80.

El artista a cargo fue Heber Martínez, quien logró transformar las imperfecciones de la pared en una verdadera “pantalla”. Allí se lo puede a ver a Mario en plena acción entre bloques flotantes, monedas, los clásicos caños verdes y honguitos.

“Para muchos fue uno de los primeros recuerdos de tener un Joystick entre manos (conectado o no). Muchas veces te tocaba ser Luigi si eras hermano menor o no eras el propietario de la consola”, recordó su autor en redes.

El mural

Forma parte del Programa de Embellecimiento Urbano impulsado por el Instituto de las Culturas de Almirante Brown. Además, acompaña la puesta en valor del nuevo bajo nivel de la localidad.

“Una intervención que une arte, memoria y comunidad, resignificando el espacio público con identidad y creatividad”, indicaron desde la entidad local.