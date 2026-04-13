Fue asaltado por motochorros y murió de un paro: detuvieron a los ladrones

Ocurrió en Longchamps. La policía localizó a los delincuentes en Guernica. Mirá el video.

Un robo en Longchamps terminó de manera trágica. Un hombre de 46 años murió tras ser sorprendido por dos delincuentes armados, mientras esperaba el colectivo para dirigirse a su trabajo.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió en la intersección de Languenheim y Carlos Diehl. Allí, los asaltantes que circulaban en moto quisieron robarle la mochila. El hombre se resistió, forcejeó con uno de los ladrones e intentó escapar.

En medio de la situación, uno de los atacantes lo persiguió, logró arrebatarle sus pertenencias y escapó junto a su cómplice. Instantes después, la víctima, identificada como Darío Gabriel Mansilla, se descompensó y cayó sobre la vereda.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales arribaron al lugar y constataron el fallecimiento. Peritos de la Policía Científica trabajaron en la escena para esclarecer lo ocurrido.

Según relató su esposa, la víctima tenía antecedentes cardíacos. Debido a ello, se investiga si la muerte fue consecuencia del estrés generado por el asalto o de una condición de salud preexistente.

Las detenciones

La mochila que le robaron a Mansilla contenía ropa, su billetera, documentación personal, tarjetas de crédito y un celular laboral de la empresa Edenor, donde trabajaba. Ese dispositivo resultó fundamental para la investigación, ya que permitió seguir el recorrido de los delincuentes a través de su geolocalización.

El rastreo llevó a los investigadores hasta una vivienda ubicada en Avellaneda al 1100, en Guernica. Con esos datos, se desplegó un operativo para intentar dar con los sospechosos. Se trata de Roberto P., de 26 años y Marcelo V., de 30, acusados de ser los autores del homicidio.

Asimismo, durante el procedimiento, los efectivos incautaron la Honda Titan 150cc azul usada en el crimen, otra moto con pedido de secuestro, cinco celulares -incluido el de la víctima-, un revólver y una réplica de pistola calibre 9 mm.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción N°1. Quedó caratulada como “Homicidio en ocasión de robo agravado”.