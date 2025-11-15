Fuerte explosión en Ezeiza: ¿Cómo se sintió en Brown?

Bomberos Voluntarios Almirante Brown participó en los trabajos para contener el fuego. Los detalles.

Una impactante explosión se produjo en las últimas horas en Polo Industrial de Spegazzini, en el partido de Ezeiza. La misma provocó una onda expansiva muy amplia, la cual también se sintió en Almirante Brown y otros sitios de la Región.

¿Qué pasó?

El siniestro ocurrió cerca de las 21 hs del viernes, 14 de noviembre, en una empresa de agroquímicos, ubicada a metros de la autopista Ezeiza–Cañuelas. Las causas todavía se están investigando.

Tras la explosión, se acercaron de inmediato dotaciones de bomberos de distintos sitios, entre los cuales estuvo el cuerpo bomberil de Almirante Brown. Allí, trabajaron en al menos cinco plantas afectadas y evitaron que el fuego se siga propagando.

“Son más de 30 mil metros cuadrados. Hay un montón de fábricas. Todavía siguen trabajando bomberos de un montón de cuarteles y de otras federaciones. También la Policía Provincial y Federal, Defensa Civil. Tienen para dos o tres días. El siniestro fue tremendo”, afirmaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar.

La repercusión

Los impactantes videos caseros del fuego y su resplandor comenzaron a difundirse por redes sociales, mientras que otras personas de distritos cercanos expresaron cómo lo vivieron. En esa línea, vecinos de Longchamps se manifestaron: "Se sintió la explosión", afirmó uno, mientras que otro aseguró que "temblaron los vidrios" de su casa.

Por otro lado, brownianos de distintas localidades concordaron en que pasada la medianoche se hizo presente un fuerte olor. "Empezó a llegar olor a plástico quemado, pero después de cuatro horas", señaló un vecino de Glew, mientras que otro de Adrogué manifestó: "Se siente olor a quemado".