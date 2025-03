Furor en redes: Furriel compartió una foto con otra celebridad estadounidense

Se trata de Jessica Chastain. El encuentro fue durante un evento de una reconocida marca. Los detalles.



Joaquín Furriel se volvió viral en los últimos meses por diversos encuentros con varias figuras internacionales de la música, el cine y la moda. Recientemente se volvió a repetir, ya que circularon fotos donde se ve al vecino de Adrogué junto a la actriz Jessica Chastain.

¿Quién es?

El browniano asistió al centro de esquí Courchevel Altiport, ubicado en los Alpes franceses, como invitado a un evento de Moncler. La reconocida marca realizó esta iniciativa con un show con modelos y músicos, en un ambiente donde hubo muchas celebridades.

Furriel, en esa línea, compartió en su cuenta de Instagram diferentes momentos del evento, entre los cuales está su foto con Chastain. La actriz ganadora de un Óscar por su papel en “The Eyes Of Tammy Faye” también trabajó en películas como Interstellar, Zero Dark Thirty e It.

Esto causó furor entre los seguidores del vecino de Adrogué, quienes comentaron la imagen. “Háblale de Mármol”, escribió Pedro Alfonso, mientras que otros usuarios le agradecieron por “representar a Argentina”. “No sé si quiero ser Joaquín para estar así al lado de Jessica o si quiero ser Jessica para estar así al lado de Joaquín”, enfatizó otro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joaquín Furriel (@joacofurriel)

Más encuentros

Furriel fue hace unos meses tendencia por su foto con Anne Hathaway, la reconocida actriz de “El Diablo viste a la moda”. Ese encuentro fue en la Semana de la Moda de Shanghái, donde conoció también a Rihanna y ASAP Rocky.

“Con Anne Hathaway cenamos juntos ahí y pegamos buena onda, hablamos de cómo ser padres siendo actores, cómo se organiza con las películas. Les vendí Argentina a full, les mostré fotos, le contaba cómo era. Por supuesto que los invité ", comentó el browniano.