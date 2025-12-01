Galeota ganó en Brown de Adrogué: denuncian que la lista perdedora generó incidentes

Video de los incidentes. La lista Brown Unido se impuso con el 53% de los votos. Finalizado el escrutinio, alertaron que irrumpió una violenta patota vinculada a “Juntos por Brown” que encabeza Guillermo Arandilla y protagonizó hechos de violencia.

Agustín Galeota será el nuevo presidente del club Brown de Adrogué, obtuvo 421 votos frente a los 365 de Guillermo Arandilla. Si bien la elección se realizó con normalidad, una vez terminado el recuento, denunciaron que una patota empezó a generar desmanes empañando la larga jornada de participación.

Según indicaron socios de la institución a este medio, este grupo de violentos es de Rafael Calzada y responde a la agrupación Juntos por Brown encabezada por Guillermo Arandilla y Sebastían Alvarez. “Cuando se confirmó que perdieron, empezaron a insultar, gritar, patear todo lo que había y a un grupo de socios entre los que había mujeres y jubilados”.

“Esta gente no es del club, nunca los vemos, son patoteros violentos de la lista de Arandilla que vinieron hoy a hacer daño y nuestra institución es de la comunidad, estos energúmenos son mandados” afirmó Silvia, una socia que tiene más de 25 años en la entidad y que estaba visiblemente indignada.

Desde la comisión indicaron "que los incidentes de este domingo se enmarcan en un extenso proceso de agresiones, hostigamiento, escraches en redes sociales y en la vía pública además de maltratos hacia dirigentes y socios de Brown de Adrogué llevado adelante por sectores vinculados a Arandilla y Alvarez”.

En la semana, Galeota y la nueva comisión comenzarán su gestión reemplazando a la saliente de Adrián Vairo.