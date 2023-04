García Moritán y Fuentes se reunieron con Pymes y Entidades de Brown

El diputado y el precandidato a intendente local por JxC, Mario Fuentes, participaron de un encuentro de emprendedores y dueños de pymes. Tocaron temas como salud, inseguridad, industria y la ley de alquileres. Luego se reunieron con mujeres referentes de ONG'S locales. "Hay que diagramar un país que no esté manejado por delincuentes" aseguró el emprendedor que se sumó a la política en 2021 desde "Republicanos Unidos" La información.

El diputado y dirigente de Republicanos Unidos Roberto García Moritán visitó Almirante Brown. Lo hizo acompañado del precandidato a intendente local por Juntos por el Cambio, Mario Fuentes. En esta línea, charló con vecinos del distrito y escuchó sus problemáticas.

La jornada

Comenzó en una confitería céntrica de Adrogué. Tras realizar una pequeña recorrida por el centro de la ciudad, los dirigentes se sentaron al mediodía junto a emprendedores y dueños de pymes del distrito para discutir la situación económica que atraviesan los negocios locales.

Uno de los principales puntos que abordaron fue la falta de mano de obra en los talleres textiles, consecuencia de los bajos salarios. Explicaron que se debe a que las marcas adquieren los productos a bajo costo para terminar comercializándolos a precios altísimos. También la ausencia capacitación de la población para este tipo de tareas.

“En los colegios secundarios deberían volver los oficios porque este problema no solo afecta a la industria textil sino también al resto de los oficios. No conseguís electricista, gasista y si lo haces te cobran fortuna”, apuntó una vecina que es profesora de moldería industrial.

En este marco, los presentes apoyaron el programa de prácticas profesionalizantes que es implementado en la Ciudad de Buenos Aires. “Hay que imponer la cultura del laburo desde muy temprana edad, eso no quiere decir aprovecharnos de los niños sino empezarles a incorporar el valor del esfuerzo y el trabajo”, resaltó Moritán.

Otra de las temáticas fue la Ley de Alquileres. "No son pragmáticos. Agrietaron la relación locador-locatario cuando en realidad nosotros somos especialistas. Si hay algo que un corredor inmobiliario sabe es negociar. Fue tanto lo que nos ataron que no podemos hacer absolutamente nada”, confesó la dueña de una inmobiliaria.

Asimismo, advirtieron la falta de infraestructura de los centros médicos del Almirante Brown y la región. “Claramente en las prioridades del gobierno de Axel Kicillof ni del kirchnerismo no está la seguridad, la salud, ni la educación, su atención está lamentablemente centrada en la pelea interna del frente de todos, en seguir culpando a gobiernos anteriores y no se hacen cargo de nada" advirtió Fuentes.

Respecto a la inseguridad, agregó: “Si te vas alejando del centro, el radar del Estado ya no funciona. A 10 o 15 cuadras, ya hay calles de tierra, .abandonan a la gente, No hay acción del Gobierno, no hay Fiscalía, no hay dónde ir". Asimismo, resaltó que esta realidad se replica en todo el Conurbano.

Elecciones

En el marco del año electoral, el legislador confesó: “Estos tipos han logrado quebrar a la Argentina en dos”. Remarcó que “llegó el momento de reaccionar y sacarlos para siempre” y de “diagramar un país que no esté manejado por delincuentes, que empiece a premiar al tipo que se esfuerza y a castigar al tipo que hace las cosas mal”.

Asimismo, agregó: “El objetivo acá es ganarle al kircherismo. En la provincia de Buenos Aires está centralizado el gran quilombo de la Argentina que es el Conurbano. El Conurbano es la manifestación del fracaso del modelo populista y además concentra toda la informalidad, todos los problemas, narcos, la inseguridad, la corrupción, está ahí”.

En diálogo con www.deBrown.com.ar, el diputado porteño apoyó la candidatura de Fuentes. “Me encanta porque siento que tiene que ver con sangre nueva, con voluntad, con compromiso, con valentía y determinación al cambio. Esto me parece que es central. No venimos a quedarnos en nuestros sillones, ni en una banca para siempre. Venimos a resolver los problemas”, anticipó.

Del encuentro también participaron metalúrgicos, constructores, desarrolladores; el encargado de una empresa de distribución de productos para la industria de la ferretería y construcción, una fabricante de mallas, una proteccionista, el consejero escolar local Federico Fuentes y la secretaria genera de la UCR browniana, Gisela Hullk.

Violencia de género

Tras la reunión, Moritán participó del taller “ABC en acompañamiento y contención para mujeres víctimas de violencia” en Burzaco. Este fue brindado por la ONG Compromiso Ciudadano, institución encabezada por Mario Fuentes.

“Estoy para acompañar proyectos de mujeres valientes que se animen a ponerse de pie, que se animen a revelarse contra el sistema. Este es un año muy particular porque tenemos elecciones, es momento de levantar la voz y marcar los límites. Hay que decir que no es no, y esto es en todos los ámbitos de la vida”, afirmó el legislador de la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, Fuentes destacó: “Es bueno seguir plasmando este tipo de iniciativas. Acá nada queda en la teoría, hay trabajo, casos que se ayudan a resolver, hay un equipo. Lamentablemente, estos temas están invisibilizados por el Estado. Yo no escucho nunca al Gobernador hablar sobre esto”.

Con una gran asistencia, la capitación fue llevada adelante por Laisa Alcantara, psicóloga clínica; Paola Hullk, counselor y especialista en violencia familiar; Juana Lambare, operadora en género; Emilce Hernández, estudiante avanzada de Derecho y especialista en esta temática, y Eliana Fernández, operadora en género y coordinadora de grupos.