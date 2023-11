Glew: buscan a un adolescente de 17 años desaparecido hace cuatro días

Lo vieron por última vez el pasado jueves. La información.

Un adolescente de 17 años desapareció el jueves, 2 de noviembre, en Glew y es intensamente buscado en el distrito. Catriel Ferreyra se marchó de su casa y, desde entonces, sus seres queridos no tuvieron más noticias de él.

La última vez

Según indicó la madre a www.deBrown.com.ar, el joven debía ir esa mañana a la escuela, pero se "rateó" de las clases. Volvió a su vivienda cerca de las 13 hs. Como consecuencia, su mamá le dijo que no le permitiría más visitar a su novia si no asistía al instituto educativo.

“Se encerró en su pieza. Cuando me levanté de dormir la siesta, lo fui a ver y ya no estaba. Le pregunté a su hermano a qué hora se había ido, pero me dijo que no estaba al despertarse”, contó la vecina de Glew.

Al momento de marcharse, Catriel llevaba una campera impermeable de lluvia color militar, pantalón negro con rayas blancas a los costados, gorro oscuro y zapatillas azules. Además, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo que dice Miguel, piercing en la nariz y aros azules.

Los contactos

Solicitan que quienes tengan información sobre el paradero del browniano, se comuniquen con la familia al 1164702959 ó al 1130897424.