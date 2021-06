Golpe duro para "Sanma": se retiró Emiliano Gianunzio

Compartir en:

viernes 25 de junio del 2021

Lo confirmó a través de sus redes sociales. Era titular indiscutido en el conjunto de Burzaco. Un repaso de su carrera.

A días de haber caído en el clásico frente a Claypole, San Martín de Burzaco se queda sin uno de sus jugadores más importante y regulares de los últimos partidos. Es que el "Polaco" Emiliano Gianunzio anunció que colgó los botines y le puso punto final a su larga y exitosa carrera.

El mediocampista de 39 años había llegado al "Azul" en agosto de 2020 para intentar luchar por el ascenso. En su primera temporada estuvo muy cerca de lograrlo, pero el elenco no clasificó al Reducido por diferencia de goles. En total, disputó 24 encuentros -todos como titular- , fue reemplazado en cuatro y recibió seis amonestaciones.

"Hasta acá llegamos amor mío. Qué lindo viaje vivimos... A vos te hablo redonda de mi vida. Mi mayor satisfacción fue jugar para Argentina, así lo soñé. El corazón me explota de alegría y nostalgia. Gracias a todos los que me ayudaron a ser lo que siempre quise y me esforcé para ser. Lo disfruté mucho", escribió en sus redes sociales.

* Imagen: Gustavo Pérez Rueda

Su historia

Nació en Longchamps y comenzó su carrera en Lanús, donde compartió plantel con el "Chiqui" Ledesma. También pasó por Arsenal, Guaraní de Paraguay, San Miguel, Juventud Unida, Excursionistas, Temperley, Aldosivi y Talleres de Córdoba.

En 2011, regresó al "Gasolero" y más tarde defendió los colores de Platense, Gimnasia y Tiro de Salta, Colegiales, Fénix de Pilar y San Martín de Burzaco. Además, fue integrante de la Selección Argentina Sub 20 que consiguió el subcampeonato en el Sudamericano 2001.