Grave situación en el Cottolengo por falta de pagos del gobierno Nacional

Los meses de atraso no les permiten afrontar los gastos elementales de personal, medicación, alimentación y limpieza . "La vida, la salud y la dignidad de las personas con discapacidad no pueden quedar expuestas a la falta de respuestas", señalaron en un comunicado. Toda la información.

Se encendieron las alarmas por la crítica situación que atraviesa el Cottolengo Don Orione. La falta de financiamiento de Nación puso en riesgo la continuidad de sus servicios, algo que impacta en la atención médica de sus residentes y en la estabilidad de sus 360 trabajadores.

¿Qué pasó?

Según señalaron, enfrentan una grave crisis por no percibir los pagos en tiempo y forma de las prestaciones realizadas. Esto se replica también en numerosas organizaciones del sistema que se aboca a personas con discapacidad en el marco de la Ley 24.901.

“Está afectando directamente el funcionamiento cotidiano de las instituciones, que hoy tienen serias dificultades para afrontar obligaciones básicas como el pago de salarios, servicios esenciales, alimentación, transporte y otros costos indispensables para sostener la atención de los residentes”, afirmaron en un comunicado desde Cottolengo Don Orione.

A la par de la emergencia económica, indicaron que Incluir Salud no entrega desde noviembre medicación esencial. La interrupción en la provisión compromete tratamientos indispensables y representa un “riesgo concreto para la salud y vida de quienes viven en la institución”, apuntaron.

En ese contexto, Cottolengo Don Orione enfatizó en que solicita de “manera urgente” a las autoridades competentes la adopción de medidas inmediatas que permitan garantizar los medicamentos, la regulización de pagos, el cumplimiento real de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la continuidad de las prestaciones.

“De no resolverse con urgencia esta problemática, numerosas instituciones serán empujadas a la quiebra y al cierre de servicios, afectando gravemente derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación y la rehabilitación de miles de personas con discapacidad", sentenciaron.